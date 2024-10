Warcraft oslaví 30 let speciálním streamem. Je naděje na novou strategii?

25. 10. 2024 12:54 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Legendární fantasy značka Warcraft letos slaví neskutečných 30 let a v Activision Blizzardu si proto připravili speciální Direct, který odvisílá nejsilnější momenty série a hlavně plány do budoucnosti. Dočkáme se vymodleného Warcraftu 4? No dobře, je třeba být realističtí a nedávat plané naděje, byť se říká, že naděje umírá poslední. Hlavně už žádné remaky Warcraftu III. Víme, jak to dopadlo minule s Reforged...

Warcraft Direct startuje 13. listopadu v 19 hodin. Zhlédnout jej můžete na Twitchi, YouTube a TikToku. Během sledování budete moct získat odměny do Hearthstone, Warcraft Rumble a World of Warcraft.

„Je to velký rok pro Warcraft a pokud jste fanoušek Hearthstonu, přidali se k chaosu ve Warcraft Rumble nebo vkročili do Azerothu poprvé ve Warcraft: Orcs and Humans či hrajete WoWko, během našeho streamu si přijde na své úplně každý. Nechcete přijít o jediný moment nebo překvapení,“ navnazuje Blizzard.

Po Warcraft Directu pak proběhne stream speciálního koncertu k 20. výročí hudby z World of Warcraft, který odehraje 21st Century Orchestra se třemi sbory Tale of Fantasy, Ardito a Madrijazz Gospel.