Vyzkoušejte si zdarma Assassin’s Creed Valhalla

Letos si rozhodně nemůžeme stěžovat, že by byl únor hrami málo nabitý: Horizon Forbidden West, Total War: Warhammer 3, Cyberpunk 2077 pro nové konzole a samozřejmě páteční Elden Ring okupují naše disky a volný čas.

Pokud ovšem momentálně máte třeba hluboko do kapsy, případně vás žádná z uvedených her absolutně nezajímá a máte spíš chuť na nějaký ten herní fast food, ideálně zadarmo, Ubisoft pro vás má nabídku v podobě bezplatného prodlouženého víkendu s Assassin’s Creed Valhalla.

Time to dive back! Check out our first roadmap of 2022 for Assassin's Creed Valhalla



Come March 10th, undertake a perilous journey to Svartalfheim alongside Odin when Dawn of Ragnarök releases ️ #AssassinsCreed pic.twitter.com/Zk8kW5bATS