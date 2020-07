Vyzkoušejte roztomilou kombinaci Zeldy a Bloodborne

21. 7. 2020 11:33 | autor: Pavel Makal

Je to už víc než pět let, co se majitelům PlayStationu 4 otevřely brány prokletého Yharnamu. Bloodborne od studia FromSoftware osobně řadím mezi to nejlepší, co se v současné generaci urodilo, zároveň si ale zoufale nepřeji pokračování. Tedy pokud by nevypadalo jako Yarntown.

Yarntown je dílem nezávislého vývojáře Maxe Mraze. Ten momentálně pracuje na klasickou Zeldou silně ovlivněné hře Ocean’s Heart, ve volném čase ale své zkušenosti s topdown pixelovanou grafikou zúročil v kuriózním mashupu Bloodborne a Link to the Past. Hříčka běží na enginu Solarus.

K dispozici je lokace Central Yharnam, tedy samotný počátek hry, který si určitě pamatují všichni, kteří s ní kdy změřili síly. Smysl pro detail je kouzelný, hráč je konfrontován se všemi známými nepřáteli a i přes změnu perspektivy lze bezpečně poznat konkrétní zákoutí.

Bonbónkem je pak přítomnost obou lokálních bossů, utkat se tak můžete s Cleric Beast i s Otcem Gascoignem, který mi kdysi zadělal na první šediny. Samozřejmě se podíváte i do Hunter’s Dreamu, pohovoříte s porcelánovou pannou a třeba si vylepšíte zbraň.

Přestože je hra skutečně velmi podobná klasickým Zeldám, obsahuje řadu zásadních prvků hratelnosti Bloodborne, jako je stamina bar, uskakování i léčivé flakónky s krví. Nemusíte se bát, obtížnosti rozhodně nedosahuje úrovně originálu. Pokud chcete Yarntown okusit, můžete si jej zdarma stáhnout pod tímto odkazem.

Okolo Bloodborne se v poslední době točí i další zvěsti. Nepotvrzené drby hovoří o možném portu na PC, v intencích trendu, který momentálně potkal třeba Horizon: Zero Dawn. Dílu Hidetaky Mijazakiho by ale slušela i přeleštěná podoba na příští generaci PlayStationu, která by potenciálně vyřešila třeba problémy s frameratem.