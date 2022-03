Vývojáři se ze všech sil snaží opravit otřesné RPG The Waylanders

1. 3. 2022 12:25 | Novinky | autor: Patrik Hajda

The Waylanders, kdysi dávno velmi nadějné RPG ze staré školy, skončilo fiaskem. Z několika málo recenzí na Metacriticu vyšlo bídných 53 bodů, Steam ukazuje celkové smíšené hodnocení 58 procent a pouhých 16 procent z šesti desítek recenzí za poslední měsíc. Od nás si hra odnesla velmi ojedinělé 3/10.

Studio Gato Salvaje po dvou letech v předběžném přístupu označilo za hotové něco, co se mělo ještě dlouhou dobu dodělávat. Ale tak se zjevně stane za pochodu, až po utržení nemalé ostudy. Tvůrci oznámili plány pro několik následujících měsíců, které budou vyplněné opravnými patchi.

První opravy dorazily hned po vydání a adresovaly potíže s úkolovými ukazateli, animacemi a Direct3D. Další patch očekávejte v následujících dnech a jeho účelem bude opravit zejména bugy v hlavní dějové linii, cutscény ve středověké éře, problémy s výběrem členů do party a výběrem úkolů, kodexy a mnoho dalšího.

Zkraje dubna dorazí další záplata, která upraví některé herní systémy a vylepší souboje s bossy. Tvůrci zároveň přidají vyloženě nový obsah, konkrétně nové úkolové linky pro postavy Tiana a Lugaid, a objeví se i nové achievementy pro mise ze závěru hry.

Nakonec je v plánu ještě jeden update na začátek května, který si posvítí na výkon hry na větších středověkých mapách, systém hráčova postupu hrou, dojde k přepracování textů, lokalizací a zisku lootu a zkušeností v některých úkolech. Poté budou vývojáři dále sledovat, co je se hrou špatně, a reagovat na žádosti komunity.

„Na Waylanderech náš tým pracoval posledních pět let a jsme moc rádi, že je hra na světě. Jsme si vědomi, že hra byla na trh uvedena s více problémy, než jsme si uvědomovali, a pracujeme na jejich nápravě. Děkujeme všem z komunity The Waylanders, kteří nahlásili nějakou chybu. Pracujeme co nejrychleji na vylepšení hratelnosti, animací a překladů a doufáme, že hra bude brzy mnohem lepší,“ uvedl v tiskové zprávě spoluzakladatel studia a kreativní ředitel Sergio Prieto.

Nezbývá než doufat, že následující měsíce a patche skutečně povedou k lepší hře. Je ale otázka, zda The Waylanders bude za čtvrt roku ještě někoho zajímat. První dojem lze udělat jen jednou, i když, pravda, existují případy, kdy k napravení reputace s pořádnou pílí přeci jen došlo, že ano, No Man’s Sky!