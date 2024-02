Vývojáři Palworld varují před mobilními kopírkami svého megahitu

Společnost Pocketpair, která stojí za aktuálním fenoménem Palworld, vydala varování před falešnými mobilními aplikacemi napodobujícími jejich populární titul. V nedávném tweetu společnost Pocketpair upřesnila, že Palworld nemá žádnou oficiální mobilní aplikaci, přestože se na platformách jako App Store a Google Play objevují podvodné pokusy, které se za ni vydávají.

Ty navíc zneužívají nejen jméno, ale také vizuály Palworldu, a to i když nemají s hrou absolutně nic společného.

Pocketpair zdůrazňuje potenciální rizika stahování těchto falešných aplikací, včetně možného úniku osobních údajů uložených v chytrých telefonech a hrozby, že se stanete obětí podvodu. Vývojáři tento problém nahlásili Applu i Googlu, a tak nezbývá než počkat, jestli s tím budou něco provozovatelé obou obchodů něco dělat.

Bohužel by to nebylo ani zdaleka poprvé, kdy podvodníci zneužívají jméno, obrázky a vizuály populárních her. Skoro by se dalo říct, že se s podobnými problémy potýká prakticky každá druhá úspěšná hra, na jejíž popularitě se následně chtějí přiživit pochybné existence na mobilech. Stačí vzpomenout na to, co se dělo na App Store kolem třeba kolem Fortnite nebo PUBG. V Googlu ani Applu tak podobné neduhy očividně pořád nevyřešili, respektive je řeší maximálně zpětně po nahlášení.

V kontextu aktuálního dění stojí za připomenutí, že Palworld je zatím k mání jen a pouze na Steamu a Xboxu, a to pouze v rámci programu předběžného přístupu – plná hra ještě nevyšla. V brzké době se nicméně chystá také na PlayStation.

[Warning]

There is no Palworld application for phones. Apps using names and product images such as "パルワールド" and "Palworld" are appearing on the AppStore and Google Play, but they are not affiliated with our company in any way.



We have reported this issue to Apple, which…