Megahit Palworld bere internet útokem. Za tři dny prodal přes 5 milionů kopií a boří rekordy

Internetové vlny v pravidelných intervalech bouří neočekávané indie hitovky. Jen vzpomeňte na Valheim, V Rising, nedávné Vampire Survivors, Among Us, Sons of the Forest a nebo naposledy na Lethal Company. Rok 2024 se teď dočkal svého prvního vyzyvatele v souboji o korunu pro indie megahit roku: Palworld.

Survival v otevřeném světě, který je obydlený roztomilými potvůrkami Pals, nabízí tradiční hratelnost o budování, těžení nerostných surovin a průzkumu světa. Jenže tu výborně obohacují právě nápadité (nebo možná pokémonům nápadně podobné) potvůrky, které můžete chytat, bojovat s nimi a využívat je k práci na vašich pozemcích a v dolech.

Palworld se ale dá považovat také za hozenou rukavici dlouho etablované sérii o chytání kapesních příšerek, protože i přes zjevnou inspiraci japonským megahitem je hra ochotná mnohem více inovovat. Pokémoni na konzolích mimo Nintendo chybí, svou hratelnost navíc inovují jen velmi pomalu a pozvolna, což možná patří k důvodům, proč vydání předběžného přístupu Palworld slaví takový úspěch. V prvních třech dnech si hru totiž koupilo přes 5 milionů lidí, a to navzdory faktu, že vychází i v předplatném Xbox Game Pass.

#Palworld has sold over 5 million copies in only 3 days!



Thank you soooo much!

In addition, thank you for all the illustrations on #PalworldArt and videos on #PalClips from all over the world!



Please leave a review if you've been enjoying your time in Palworld!#Pocketpair pic.twitter.com/wyq5HlNDHZ