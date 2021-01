Vývojáři Hitmana uklidňují fanoušky. Úrovně z druhého dílu budou ve trojce zdarma

18. 1. 2021 13:01 | Novinky | autor: Pavel Makal

Hitman 3 je za dveřmi a příznivci tichého zabíjení již určitě cpou do kapes klavírové struny a lahvičky s chloroformem. Přeci jen to bude zřejmě na dlouhou dobu naposledy, co se s lysým zabijákem na obrazovkách setkáme.

Blížící se vydání hry doprovází jedna potěšující změna. Autoři z IO Interactive v minulosti oznámili, že úrovně z předchozího dílu nebudou v rámci trojky zdarma k dispozici ani těm hráčům, kteří dvojku už vlastní. V novém prohlášení na sociálních sítích ale obracejí a tvrdí, že pilně pracují na způsobu, jak levely z Hitmana 1 a 2 do PC verze nové hry implementovat.

Pokud si Hitmana 3 předobjednáte nebo pořídíte v prvních 10 dnech od vydání, dostanete úrovně z prvního dílu rebootované trilogie zdarma. Vývojáři na Twitteru navíc garantují, že si pro hraní v rámci nového dílu nebudete muset staré hry kupovat znovu. Řešení implementace ale může trvat a zatím není jasné, kdy budou majitelé předchozích iterací moci importovat své uložené pozice do nové hry.

Situace kolem Hitmana 3 byla v tomto ohledu dosud velmi nejasná. Ačkoli totiž studio loni potvrdilo, že import uložených pozic bude možný, v nedávno zveřejněném předlaunchovém průvodci stojí, že pro přístup k úrovním ze dvojky je zapotřebí pořízení speciálního DLC balíčku. To samozřejmě spustilo vlnu nevole. S vyjádřením přispěchal i šéf Epic Games Tim Sweeney, který potvrdil, že na řešení situace držitel platformy pilně pracuje.

Hitman 3 vychází už pozítří, tedy 20. ledna. Hra bude k dispozici na PC a současné i minulé generaci konzolí, mezigenerační upgrade poskytne hráčům zdarma. V budoucnu by pak měla dorazit i na Switch, půjde ale o cloudovou verzi, s jakou se nedávno vytasili finští Remedy v případě Control.