Vývojáři Halo údajně opouštějí vlastní engine. V hledáčku mají Unreal

Zanedlouho uplyne rok od vydání Halo Infinite, hry, která měla původně doprovázet launch nové generace Xboxu, ale po extrémně negativním přijetí hráčů se Microsoft rozhodl titul o celý rok odsunout. Ani pak ovšem hra nevyšla v kompletní podobě a některé prvky v ní chybí dodnes. Vývojáři z 343 Industries navíc nedávno oznámili, že slibovaná (a se značkou Halo naprosto neoddělitelně spjatá) gaučová kooperace při hraní kampaně se ruší.

Aktuální zprávy se ovšem netýkají obsahu, který do Halo Infinite přibyde nebo nepřibyde, nýbrž technologické budoucnosti značky. Objevily se totiž zprávy o tom, že by 343 Industries mohli opustit svůj vlastní engine Slipspace, přičemž volba náhrady (nepřekvapivě) padá na v současnosti nejpopulárnější Unreal.

S informací přišel Jeremy Penter z kanálů ACG, který na Twitteru tvrdí, že mu celá řada zdrojů z blízkosti vývoje tuto informaci představila jako hotovou věc. K důvěryhodnosti tohoto tvrzení přispívá fakt, že vývojový tým v nedávné minulosti opustil David Berger, jeden z hlavních tvůrců enginu Slipspace, který pohání Halo Infinite.

We’re steadily making progress on server issues and stability, as well as working through a second DDoS attack. We’re all hands on deck and will continue to work throughout the night. Thank you for your patience - we’ll share more info as it becomes available.