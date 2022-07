Vývojáři Cupheadu rozdávají soundtrack z rozšíření

5. 7. 2022 10:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Náročný bullet hell s kouzelnou stylizací grotesky z počátku minulého století jménem Cuphead se v nedávné minulosti dočkal nejen seriálové adaptace, ale také nového DLC s názvem Delicious Last Course. To prozatím v recenzích sbírá skvělá hodnocení a vývojáři ze studia MDHR se rozhodli, že příznivce značky odmění.

Vydali tedy na sociálních sítích prohlášení, že jako poděkování fanouškům poskytují kompletní soundtrack z rozšíření na svém YouTube kanálu, a to zcela bez reklam. Nutno říci, že hudební doprovod Cupheadu byl jedním z nejvíce chválených aspektů a svižné jazzové skladby fungují jako dokonalý doplněk k frenetické akci, zároveň se ale skvěle poslouchají i samostatně.

Pokud chcete hudbu pro Delicious Last Course okusit na vlastní uši, stačí zamířit na tento odkaz. K dispozici je třicítka skladeb, které dohromady dávají zhruba 70 minut poslechu. Na jejich tvorbě se podílelo 110 hudebníků.

Rozšíření Delicious Last Course je k dispozici na všech platformách, kde Cuphead vyšel, a sice na PC, PS4 a Xboxu One i na Switchi. Skrz zpětnou kompatibilitu samozřejmě můžete hrát i na aktuální generaci konzolí. DLC vás vyjde na zhruba 8 eur, tedy v přepočtu kolem 200 korun