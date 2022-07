Vývoj Final Fantasy XVI s otevřeným světem by prý trval patnáct let

15. 7. 2022 10:46 | Novinky | autor: Pavel Makal

Final Fantasy XVI byla oznámena před dvěma lety v rámci akce PlayStation Showcase, a i když se objevily jisté naděje, že by hra mohla vyjít ještě letos, vývojáři před časem potvrdili termín vydání na léto příštího roku. Kdyby ale hra měla otevřený svět, zřejmě bychom na ni čekali mnohem déle.

To alespoň říká producent Naoki Jošida v rozhovoru pro magazín Famitsu. Dle jeho slov stojí koncept šestnáctého dílu hlavní série Final Fantasy na čtyřech hlavních pilířích. Primárně jde o silný příběh, v němž hrdina zachrání svět, protože to se od Final Fantasy očekává. Jošida chce mít ve hře také summona, který zdivočí a zničí herní mapu. Důležité pro něj je i to, aby hra vyšla co nejdříve a nakonec dodává, že ji nechce vydávat po částech, jako je tomu v případě remaku sedmého dílu.

Všechny tyto aspekty dohromady podle něj jasně ukazují, že Final Fantasy XVI nemůže mít otevřený svět, jinak by vývoj trval kolem 15 let. Jošida říká, že mu ve finále přijdou důležité úplně jiné prvky, na které se ve vývoji zaměřovat, než nad rámec všeho ostatního ještě budovat masivní otevřený svět se všemi problémy, které by s tím souvisely.

Pro potřeby hry, která chce přinést zážitek kombinující herní a filmový dojem, podle něj nic takového není nutné. Samozřejmě to ale neznamená, že by Final Fantasy XVI měla být malou jednohubkou. O finálním výsledku se snad přesvědčíme za rok na PlayStationu 5.