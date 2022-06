Final Fantasy XVI dorazí příští léto, ukázalo první záběry z hraní

3. 6. 2022 17:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Během včerejšího pásma State of Play od Sony o sobě mimo jiné dalo vědět Final Fantasy XVI, o němž se před časem spekulovalo, že by mohlo zařídit další odklad Forspoken od stejného vydavatele – pokud by stihlo vyjít v letošním roce. Zřejmě se to ale nestane, protože příští velká kapitola ságy japonských RPG na PlayStationu 5 nevyjde dřív než v létě roku 2023, jak jsme zjistili z nového traileru s názvem Dominance.

zdroj: Square Enix

V něm se vedle milých filmečků objevily i první záběry z hraní, kde si můžete povšimnout na poměry fantasy RPG poměrně moderně vyhlížejícího uživatelského rozhraní. Souboje rozhodně vypadají svěže, na rozdíl od pseudostředověké země Valisthey, kterou sužuje podivná nákaza.

Final Fantasy XVI bude podle vyjádření producenta Jošidy Naokiho klást nebývalý důraz na sílu summonů – epických mýtických bytostí, které takřka všichni hrdinové série mohou povolat na svou stranu v soubojích.

V rámci světa šestnáctky se jim přezdívá Eikoni a střetávat se budou často i mezi sebou, přičemž behemoty budete moct přímo ovládat. I souboje v hlavní roli s lidským protagonistou Clivem Rosfieldem, který je nějakým způsobem spjatý s ohnivým živlem, ale budou patřičně akční díky hrdinovým eikonickým schopnostem. V traileru nechybí mrazivá bohyně Shiva, Ifrit, ale ani Titan, Garuda, bůh blesku Ramuh a další staří známí.

Všichni Eikoni pak mají jakési pozemské zmocněnce, kteří ovlivňují politiku v šestici zemí, na bojišti, špionáží, nebo diplomacií – v případě Titana je to ekonomický poradce Hugo Kupka a strážkyni větru Garunu zastupuje Benedikta Harman. Jejich osudy se s tím Cliveovým během příběhu významně propletou.

zdroj: Square Enix zdroj: Square Enix

Šéf vývoje Hiroši Takai na blogu PlayStationu tvrdí, že je vývoj Final Fantasy XVI ve své finální fázi – prý už je hratelná od začátku do konce, zbývá jen vyladit drobnější detaily. V průběhu roku, který do vydání zbývá, se pak samozřejmě vývojáři budou dělit o další nové informace.