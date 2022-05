Forspoken možná bude znovu odloženo, na vině má být Final Fantasy XVI

23. 5. 2022 12:25 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Připravovaná fantasy akční adventura Forspoken měla před svým prvním odkladem vyjít zítra, momentálně je její termín stanovený na 11. října 2022. Co se ovšem dat vydání týče, v herním průmyslu není nikdy nic jisté, a to ani v momentu, kdy hry míří do lisoven. Podle herního redaktora Nicka Bakera z podcastu XboxEra by totiž Forspoken mohl být letos odložen ještě jednou, a to za jedné poměrně specifické podmínky.

Pokud by se vydavatelství Square Enix podařilo včas dokončit Final Fantasy XVI, mohlo by tohle JRPG údajně Forspoken vyfouknout říjnové políčko v kalendáři. Nick s odkazem na svůj zdroj uvedl, že pokud by se vydavateli povedlo vydat šestnácté Final Fantasy už letos, mělo by takříkajíc splněno, a tím pádem si mohlo dovolit další odklad, který by Forspoken mělo potřebovat.

Baker informaci sám považuje za ne zcela důvěryhodnou, respektive ji označil za potenciálně podivné rozhodnutí ze strany Square Enixu. Jeho diskuzní parťák Zalker nicméně poukázal na to, že vydat dvě velké hry v jednom roce nedává moc smysl a případný další odklad mu připadá logický – Final Fantasy XVI by mělo na podzim šanci zazářit, zatímco Forspoken bude mít šanci se dopéct a dostat potřebnou péči vzhledem k novosti značky.

Samozřejmě jde o neoficiální spekulace nepotvrzené ani studiem Luminous Productions, ani vydavatelstvím Square Enix, které navíc ve velkém závisí na řadě faktorů. Nové informace o Final Fantasy XVI by ale měly vyplavat na povrch během prvního červnového týdne – třeba mezi nimi bude i ono spekulované letošní datum vydání, které by dopřálo více času nováčkovi Forspoken.