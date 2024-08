Vývoj fantastické řežby Dead Cells je u konce, hra dostala poslední update

20. 8. 2024 15:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Dnes si napíšeme nekrolog jedné obrovské pecky. Ačkoliv, pravda, podobné slovo zní možná až moc dramaticky – skvělá roguelite řežba Dead Cells neodchází na pravdu boží, bude samozřejmě k dispozici i nadále, a pokud se ukáže, že je ještě potřeba něco opravit, vývojáři to udělají. Po včerejším posledním velkém updatu The End is Near už se však nechystá žádný další obsah.

Dead Cells vyšla téměř přesně před šesti lety, 7. srpna 2018, kdy jsem ji shodou náhod měl tu milou povinnost recenzovat. Už při vydání mi učarovala tak, že jsem ji hodnotil devítkou, ačkoliv jsem samozřejmě nemohl tušit, že jsem svého času vlastně měl před sebou jen pouhý začátek cesty.

Během let se hra dočkala úctyhodných 35 obsahových updatů a DLC: Některé skládaly hold legendám žánru jako Castlevanii či Hollow Knightovi, jiné přidávaly herní mechanismy, prostředí, zbraně, nepřátele, přivítaly v rámci různých crossoverů i postavy třeba ze Slay the Spire, Shovel Knighta či Terrarie, přidaly mazlíčky či například bankovní biom... A vůbec, kdybych měl vypsat opravdu všechny směry, kterými se hra rozrostla, byli bychom tu ještě zítra.



Update The End is Near rozvíjí mechanismus kleteb, přidává tři nové mutace, tři zbraně a tři protivníky a další novinky. Hrdina navíc sám neřekl poslední slovo – vývoj hry je sice u konce, ale nezapomínejme, že do univerza Dead Cells můžeme zavítat i prostřednictvím deskovky a že se chystá i animovaný seriál.

O chystaném konci podpory Dead Cells se vědělo už nějakou dobu a ne všichni zainteresovaní lidé jej přivítali s bezbřehým nadšením – například původní designér hry Sébastien Bernard toto rozhodnutí velmi ostře kritizoval.

Studio Evil Empire, které se po prvotním úspěchu Dead Cells oddělilo od původních autorů z Motion Twin a pět let se staralo právě o probíranou akční pecku, se bude naplno věnovat vývoji The Rogue Prince of Persia. Samotní Motion Twin pracují na vlastní roguelite novince Windblown. Nespokojený Bernard založil vlastní jednomužné studio Deepnight Games a vyvíjí Tenjutsu – taktéž roguelike, tentokrát z prostředí japonské mafie.