Prince of Persia od tvůrců Dead Cells je tady a přichází ve velkém stylu

28. 5. 2024 9:56 | Novinky | autor: Aleš Smutný

V Evil Empire rozhodně umí dělat trailery. Ten, který oznamuje čerstvé vydání The Rogue Prince of Persia na Steamu v rámci early accessu, krásně kombinuje audio s vizuálním zpracováním jak filmečků, tak i samotné ukázky ze hry. Nejdřív se podíváte na to, jak Princ musí bojovat proti invazi Hunů v animovaném klipu, samozřejmě včetně rouge-like oživování a následně se vám předvede i samotná hra, kde je obsah stejný, jen viděný ve 2D.

Kdo má v oku Dead Cells, bude mu jasné, že Evil Empire svůj rukopis nemění, ostatně i proto si je Ubisoft pro tuto adaptaci vybral. Ke hře budete potřebovat bleskové reflexy, nějaké to plánování dalšího postupu a za to dostanete krásné audiovizuální zpracování, adrenalinovou akci a desítky pokusů, kdy se pokusíte překonat nástrahy paláce, který obsadili Hunové a vzali si na pomoc i svou šamanskou magii. Tedy samozřejmě pokud dokáže The Rogue Prince of Persia dosáhnout kvalit svého předchůdce.

Jak už bylo řečeno, hra je od včerejška k dispozici, ovšem zatím jen ve formě early accessu na Steamu, kde za ni zaplatíte 20 eur. Aktuálně se v rámci předběžného přístupu můžete těšit na 6 biomů, 8 zbraní, 6 nástrojů pro překonávání překážek a taktizování, 2 bossy a 30 trinketů.

Hra by měla v early accessu zůstat něco přes rok, přičemž do ní bude konstantně přibývat další obsah – podobně jako tomu je u Hades II (viz naše dojmy), kterému ostatně perský princ s datem vydání moudře ustoupil a vývojáři to řekli v sympatickém příspěvku napřímo: „TLDR: Překvapivé vydání Hades 2 zabralo veškerý prostor v oblasti indie her / roguelite / early accessu“ a dodali, že Hades hrají též.

My vám samozřejmě dojmy z The Rogue Prince of Persia taktéž přineseme, takže se dozvíte, zda hra za těch 20 eur stojí.