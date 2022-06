Vyšlo nové rozšíření pro Crusader Kings III. Podmaníte si Španělsko?

1. 6. 2022 16:40 | Novinky | autor: Václav Pecháček

O novém rozšíření pro výbornou středověkou strategii Crusader Kings III už jsem stihl leccos napsat. Tady se dozvíte, jaké všechny funkce DLC jménem Fate of Iberia nabídne, tady zase vysvětluju, co s sebou přinese update zdarma, za který na rozdíl od rozšíření nebudete muset vypláznout 7 eur. Ale v dnešním článku vám to všechno ještě jednou radši shrnu, protože došlo k tomu, nač jsme čekali: DLC je konečně venku. A k němu dostáváme i release trailer.

zdroj: Paradox Interactive

Pěkné, pěkné, pěkné. Pyrenejský poloostrov rázem vypadá daleko zajímavěji, zvlášť díky nové mechanice Struggle neboli Zápolení. To je v podstatě komplexní simulace lokální politické situace, která dovolí místním vládcům napříč generacemi pracovat buď na usmíření, nebo definitivním podmanění polarizovaného regionu. Může přijít klasická Reconquista, ale ze Španělska se taky může stát progresivní ráj pro křesťany i muslimy. Anebo po vašem řádění zbyde jenom spálená zem.

Chaotický, pro ambiciózního vladaře vzrušující region je tak ještě o něco lákavější, samozřejmě i díky novým unikátním tradicím, událostem a kosmetickým drobnostem. A nový update, zdarma pro všechny hráče, působí taky dobře – nejvíc ze všeho díky novému systému rozpadání celých říší. Ten zaručuje, že ani vládce největšího světového impéria si nikdy nemůže být úplně jistý v kramflecích, protože jeho říše snadno může dezintegrovat do malých, nezávislých kousíčků.

Co vy na to? Láká vás nové menší DLC, které kromě výše uvedeného přidává například i vylepšení muslimských klanových vztahů? Nebo si radši počkáte na příští opravdu velký datadisk ve stylu Royal Court?