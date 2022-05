Crusader Kings III dostanou nový update. Není to dobrá zpráva pro velké říše

25. 5. 2022 14:14 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Jak dobře vědí všichni, kdo sledují produkci zkušeného studia Paradox Interactive, když tihle Švédové vydávají jedno ze svých mnoha DLC k jedné ze svých mnoha historických strategií, vždycky ho doprovodí i update zdarma. A protože španělské rozšíření Fate of Iberia vyjde už 31. května, je načase se podívat, jakých vylepšení se dočkají všichni hráči Crusader Kings III, platící i neplatící.

zdroj: Foto: Paradox Interactive

Naše oblíbená středověká historická strategie, v níž se ujímáte role feudálního panovníka, je už teď naprosto výborným zážitkem, jak vám napoví jednak moje nadšená recenze, jednak skutečnost, že hru s Alešem ve videích hrajeme týden co týden. Přece jenom ale má svoje chyby – a jednou z nejčastěji zmiňovaných je tendence velkých království „blobovatět“. To znamená, že čím větší jsou, tím víc území pohlcují, až se nakonec Evropa, Asie i Afrika konsolidují do nerealistických superstátů, které by historicky seděly spíš do 19. století.

Nový update by s tím měl aspoň do nějaké míry skoncovat. Přichází totiž s novým typem nepřátelské frakce, takzvanou Dissolution Faction. Pokud svoje vazaly nakrknete, oni proti vám vytvoří tenhle typ koalice a následně vás porazí v občanské válce, doslova rozbijí váš primární titul, který prostě přestane existovat a úplně všichni vazalové se osamostatní. Byli jste českým králem? Už nejste, protože české království bylo právě oficiálně zrušeno a jeho bývalé území si mezi sebe rozdělí spousta soupeřících hrabat a hrabátek.

Je to naprosto drastický politický krok, který by se měl vyskytovat s patřičnou vzácností – pakliže vazalové mají rádi vašeho dědice nebo ho můžou sami volit, nejspíš se do nového typu frakce přidávat nebudou. Stejně tak pochopitelně nehodlají ničit tituly, na které sami mají nárok. Když už na to ale přijde, můžete se stát svědky nečekaného a absolutního kolapsu obrovité říše, jako se to ve skutečné historii stalo chalífátu Umajjovců, na jejichž osudu je nová mechanika modelována.

zdroj: Foto: Paradox Interactive

Kromě toho se můžete těšit na nové nuance, pokud hrajete s klanovým zřízením nebo se s podobnými nefeudalizovanými individui, primárně tedy muslimy, rádi stýkáte. Do hry totiž přibydou nové možnosti, jak upravit kontrakt mezi vládcem a vazalem – můžete svým poddaným například přikázat, aby co nejčastěji vedli svaté války, ale na oplátku vám budou posílat míň mužů pro vaše vlastní konflikty.

Příjemnou změnou je i fakt, že odteď můžou různé víry sdílet velikého hlavouna, ať už je jím chalífa někde v Bagdádu, nebo papež ve starém dobrém Římě. Nejrůznější křesťanské sekty, svými dogmaty a tradicemi odstřihnuté od mainstreamového katolictví, koneckonců papeže dál považovaly za svého duchovního vůdce, což teď Crusader Kings III budou reflektovat.

zdroj: Foto: Paradox Interactive

A nakonec ještě jedna smutná zpráva pro vás všechny, kdo si libujete v historické nostalgii a nastolování starých pořádků: Mizí vizigótská kultura. Vývojáři píšou, že to vždycky byl trošku podivný konstrukt a že se za Vizigóty jednak špatně hrálo, jednak byla jejich přítomnost historicky nepřesná. Proto jim bylo zamáváno sbohem a na jejich místo nastoupily modernější španělské kultury známé z pozdějšího startovního data v roce 1066.

Pokud vás zajímají všechny další drobnější i zásadnější změny, které update za týden přinese, například trošku upravená mapa, nové achievementy nebo arabští křesťané, podívejte se na celý soupis novinek na fóru studia Paradox.

zdroj: vlastní video redakce