Reconquista začíná. Nové DLC Crusader Kings III se zaměřuje na Španělsko

20. 4. 2022 16:00 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Skvělá středověká strategie Crusader Kings III se dál rozrůstá – nebo abych byl přesnější, spíš vybarvuje dosud poněkud našedlá místa. Norům, Dánům a dalším severským nájezdníkům se už dostalo patřičné pozornosti v rozšíření Northern Lords, nyní je na řadě Španělsko, do kterého co nevidět dorazí nové mechaniky, kosmetické doplňky a spousta dalších věcí.

Nové malé DLC (ve studiu Paradox ho označují jako Flavor Pack) nese název Fate of Iberia a skutečně v něm nejde o nic menšího než o osud celého Pyrenejského poloostrova. Tam jste mohli hrát i dosud, a ve startovním datu 1066 to dokonce bylo jedno z nejoblíbenějších míst, kde se ujmout středověkého panovníka, ale v rozšíření nás čeká daleko propracovanější zážitek.

Ústřední novou mechanikou je takzvaný Struggle neboli Zápolení, což je v podstatě simulace generace trvajícího konfliktu mezi křesťanskými vládci na severu a muslimy na jihu. Všelijaký drobný čin každého vládce, ať už se jedná o vyhlášení války, úkladnou vraždu nebo třeba svatbu z lásky, přispěje buďto k usmíření, nebo o to většímu nepřátelství. Podle toho se následně budou odemykat nové možnosti, jak celou situaci vyřešit.

Je tedy možné, že se celým Zápolením probratříčkujete a za pár set let vznikne multikulturní Španělsko složené z mnoha různých nábožensky tolerantních státečků, kde bude vzkvétat kultura i vědění, ale žádná velká mocná říše nepovstane. Anebo se z Pyrenejí stane dějiště obřího masakru, kde se všichni navzájem pobijí a jediný přeživší zůstane pánem spáleného pohřebiště.

Je to systém, který by mohl být úplně klidně implementován i v jiných částech středověké Evropy, ale konkrétně iberské Zápolení se vyznačuje nějakými specifiky – například povoluje sňatky a vůbec bližší vztahy mezi muslimy a křesťany. Což dává smysl, když si vzpomenete třeba na příběh El Cida, který chvíli sloužil křesťanům, chvíli muslimům a obecně to vůbec nebyl tak černobílý náboženský konflikt, jak by se mohlo z letmého pohledu do učebnice zdát.

Příklad jednoho z možných ukončení celého soupeření vidíte na screenshotu níže. Vývojáři v něm dosáhli kompromisu, při kterém se každé nezávislé vévodství promění v de iure království a každé de iure království v de iure císařství. A už nikdy nevznikne císařství Hispánie:

Mezi další vylepšení patří upravená mapa Španělska s moudřeji rozdělenými hrabstvími a taky nová historická záložka v roce 867. To je totiž velmi důležité podotknout: Fate of Iberia rozhodně nemá být kompatibilní pouze se startovním datem v roce 1066, ale i s tím dřívějším. A pokud začnete o 200 let dřív, bude se celé Zápolení mezi křesťany a ještě velice svěžím chalífátem vyvíjet úplně jinak:

Středověké Španělsko a Portugalsko je zkrátka nesmírně komplexní politicky, kulturně i nábožensky, což by z něj mohlo dělat jedno z nejzajímavějších zasazení v celé hře, zvlášť když si k tomu přičtete opravdu vynikající pokrývky hlavy. Flavor Pack totiž přináší i kosmetické novinky jako regionálně specifické vousy, účesy, oblečení, ale právě i pořádně masivní klóbrcy pro všechny, kdo by se chtěli cítit jako stráž Buckinghamského paláce.

Kromě toho se těšte i na nové události (například se můžete stát patronem divných baskických náboženských tradic v případě, že jste hříšník, cynik anebo fakt hodně nesnášíte chudáka papeže), nová rozhodnutí, nové kulturní tradice a taky nové artefakty, které si pak můžete vystavit u dvora, pokud tedy vlastníte rozšíření Royal Court.

Další čtení: Recenzi základní hry najdete zde, rozšíření Royal Court jsem zhodnotil tady. A samozřejmě vám můžu vřele doporučit i náš LongPlay, v němž experimentujeme s alternativní historií, kdy Vikingové ovládli Čechy...

Pokud si chcete přečíst oznámení přímo od vývojářů, najdete ho tady. Další obrázky si můžete prohlédnout v naší galerii a rozhodně si v kalendáři označte datum 31. května letošního roku, kdy Fate of Iberia vyjde. Bude stát přívětivých 7 eur, v přepočtu asi 170 korun.