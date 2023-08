Vyšla remasterovaná legenda Quake II

11. 8. 2023 10:39 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Legendární FPS z 90. let se vrací v přeleštěném kabátku a s moderními funkcemi tak, jak byste to od poctivého remasteru čekali. Quake II po čtvrt století vychází na všech možných platformách, s novým obsahem, v lepší grafice a samozřejmě i s plně funkčním multiplayerem, který podporuje jak hraní online, tak i na rozdělené obrazovce.

Za pečlivou restorační prací stojí veteráni z Nightdive Studios. Ti jsou proslulí nejen skvělými remaky zlatého fondu her, jako je například letošní System Shock, ale právě i remastery, kdy do vizuálu moc nezasahují a „jenom“ celý, už možná zastaralý, zážitek okoření o nějaké ty kvalitativní zlepšováky. U Quake II ale zašla rekonstrukce ještě dále. Na oznamovací trailer se můžete podívat výše.

Pokud patříte mezi mladší čtenáře a čtenářky, Quake II ve své době přišel s dosud nevídaným level designem, který byl zaměřený na mise a plnění úkolů. Najednou střílečky nebyly jen o tom, se za štěkotu zbraní a ustřelování hlav probít k nějakému výtahu nebo konci úrovně. Po vzoru dalších her ikonického studia id Software ale větší důraz na příběh rozhodně neznamenal zpomalení akce. Rychlá a nekompromisní hratelnost v Quake II zůstala.

Po technické stránce se můžete těšit podporu širokoúhlých obrazovek, 4K rozlišení, vizuální vylepšení textur a efektů, dynamické osvětlení, vyhlazování, hloubce ostrosti a taky na obsah, který v původní hře chyběl.

Dostanete tedy nejen základní hru s oběma datadisky The Reckoning a Ground Zero, ale také zbrusu nových 28 úrovní v rozšíření Call of the Machine, na kterém pracovali designéři z MachineGames. Jako takovou třešničku na kybernetickém dortu dostanete navíc zdarma i původní port na Nintendo 64.

Multiplayer podporuje crossplay napříč všemi platformami, hraní online, přes LAN, u jedné konzole na rozdělené obrazovce i kooperaci. Quake II si zkrátka nyní můžete užít všemi možnými způsoby. Legendární střílečka je k dispozici na PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 a Nintendu Switch. Najdete ji také v předplatném Game Pass.