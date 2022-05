Vyšla očekávaná soulsová plošinovka Salt and Sacrifice

11. 5. 2022 12:20 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Zatímco ve vzduchu je ještě stále cítit lahodná vůně Elden Ringu, posledního a dost možná největšího počinu studia FromSoftware, zraky uctívačů jedinečného žánru soulsovek by se už měly upírat na nejnovějšího vyzyvatele – plošinovku Salt and Sacrifice, očekávaného nástupce fenomenální hry Salt and Sanctuary.

Dlouhé čekání je konečně u konce. Od vydání jedničky uběhlo již přes 6 let a my se můžeme vrátit do nemilosrdného placatého světa, který nás sežvýká a vyplivne jako něco, co ani nestojí za polknutí. Salt and Sacrifice hledejte na počítačích skrze Epic Games Store, na PlayStationu 4 a PlayStationu 5.

Co na vás vlastně v Salt and Sacrifice čeká? V roli ocejchovaného inkvizitora se vydáte na cestu po západní hranici, kde budete pronásledovat, lovit a vyhlazovat mágy toulající se říší. Z jejich masa a kostí si vyrobíte unikátní zbroj a zbraně, jejichž prostřednictvím můžete metat vlastní kouzla, střílet šípy či se jednoduše ohánět mečem.

Používání zbraní sice může být jednoduché a intuitivní, ale excelovat v této hře a vyhýbat se zraněním bude s největší pravděpodobností vyžadovat pořádnou dávku trpělivosti, s níž se vám třeba podaří vypěstovat si dostatečný skill na tuhé bossy.

No, není moc důvodů otálet, obzvlášť když Salt and Sacrifice stojí v přepočtu velmi přijatelných 400 korun.