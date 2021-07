Vyšel trailer na netflixovský animák o životě Vesemira

10. 7. 2021 10:34 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Netflix si Zaklínače zamiloval, a tak na nás valí jeden pořad za druhým. Ještě než se budeme moci podívat na druhou sezónu Geraltových patálií, můžeme si 23. srpna dopřát animovaný film The Witcher: Nightmare of the Wolf. Ten bude pojednávat o životě Vesemira v dobách, kdy byl ještě mladý švihák.

O výtvarnou stránku věci se postaralo fantastické studio Mir, které má na triku například seriál Dota: Dragon’s Blood (recenzi si můžete přečíst tady) nebo například seriál Legend of Korra. Kratičký teaser toho moc neukazuje. Můžeme ale vidět Vesemira s bradkou, vlkodlaka, ale i zkoušku trav. Scénář napsal Beau DeMayo, podepsaný například pod upírským seriálem The Originals a který překvapivě není vůbec špatný. Jsem tak zatraceně zvědavá, jak se to nakonec celé povede.