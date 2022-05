Vyšel slovenský roguelike Loot River. Něco takového jste ještě nehráli

4. 5. 2022 11:37 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Slovenský tým straka.studio právě vydal svou novou hru Loot River. Ta dokáže zaujmout už na první pohled moc hezky vyvedeným pixel artem a velmi svižným soubojovým systémem, v němž po bleskurychlém máchnutí mečem či kopím následuje pořádný výstřik krve. Z vašeho nepřítele, či z vás, podle toho, jak si to načasujete.

Loot River se řadí do žánru roguelike, což znamená, že budete umírat. A budete umírat pořád a pořád dokola, stejně jako se pořád a pořád dokola budete pokoušet prosekat procedurálně generovaným prostředím až na konec.

Ale to všechno už dobře znáte z her jako Dead Cells, Hades nebo třeba nejnovější Rogue Legacy 2. Tak na co vás to v titulku lákám? Na pohyblivé plošinky! V Loot River se totiž pohybujete od jednoho ostrůvku s nepřáteli k druhému, přičemž k přesunům používáte pohyblivé kusy pevniny.

A s tím se pojí nemalé potíže. Na břehu na vás totiž už dávno čeká obluda, která, jakmile přirazíte se svým „vorem“, okamžitě zaútočí a vy máte jen milisekundy k včasné reakci, jinak to zle dopadne. Hratelnost proto sklouzává k opatrnému přirážení a odrážení, nalákání soupeře a udeření v ten pravý, nekrytý moment. Určitě si pusťte video výše, které skvěle představuje tento neobvyklý systém.

S nepřáteli si dokonce můžete pohrávat, když je necháte přiběhnout na jeden konec mola, odlákáte je, abyste se následně přesunuli na konec druhý, a měli tak volnější vystupování na statickou souš. Leckdy budete tento mechanismus využívat i k řešení puzzlů, zatímco na vás budou stále dotírat nepřátelé. A nemohou zde chybět ani boss fighty, které jsou dle parádního traileru jednoduše působivé.

Hra Loot River vyšla včera v plné verzi na počítačích, Xboxu One, Xboxu Series X|S a najdete ji i v předplatném Game Pass.