Vyšel remaster Crysis, se kterým si sotva poradí RTX 3080

21. 9. 2020 12:54 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Jedna z nejnáročnějších her minulosti, která si vysloužila vlastní meme „Rozjede to Crysis?“, se po třinácti letech vrátila v neméně náročném remasteru. Hra už sice nevypadá tak skvěle jako tenkrát, ale ray tracing a další vymoženosti moderní doby doženou váš hardware k slzám. Sami tvůrci před pár dny prozradili, že neexistuje grafická karta, která by Crysis Remastered rozjela na 30 FPS ve 4K při nejvyšším nastavení Can it run Crysis?

Hned nato vyšla grafická karta RTX 3080, nová vlajková loď od Nvidie, která toto tvrzení boří. Nicméně i tato bestie má s futuristickou střílečkou problémy, jak informuje PC Gamer. Rozjede ji totiž maximálně na 37 FPS, takže stále platí, že docílit ideálních 60 FPS při 4K je v současné době nemožné. Crysis Remastered v tomto ohledu nedělá původní hře žádnou ostudu.

Že to ale s hardwarovými nároky Crysis Remastered jinak není tak horké, zjistíte v tomto článku. Stačí nechtít to úplně nejlepší…

Nový benchmarkovací nástroj, ve kterém si můžete navíc zastřílet, být neviditelní, mít obrovskou sílu a vydat se mezi chapadlaté mimozemšťany, vyšel na PC, PlayStationu 4 a Xboxu One (po dvou měsících od vydání na Switch).