Vyšel remake původního Wizardry – zakladatele žánru krokovacích dungeonů

27. 5. 2024 13:19 | Novinky | autor: Patrik Hajda

V roce 1981 se na zařízení Apple II objevila hra Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord, ze které se stala senzace. Nejenže dala vzniknout košaté sérii her, ale byla inspirací i celému žánru krokovacích dungeonů a formovala RPGčka jako taková.

Tehdy si vystačila s bílou barvou, která tvořila texty, rámečky, koridory a velice jednoduché ilustrace nepřátel. Dnes by něco takového nejspíš neprošlo, moderní hráči jsou zvyklí na mnohem sofistikovanější 3D grafiku, kterou dostanou s novým remakem.

Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord je od původní, 43 let staré hry k nepoznání a byť neaspiruje na nejhezčí hru letošního roku, tak na remake takhle staré hry vypadá vážně dobře. Zároveň budete hrát s vědomím, že někde uvnitř stále pracuje původní kód, který se tvůrci rozhodli zachovat.

Ostatně při hraní se můžete dívat do pravého dolního rohu obrazovky, kde vidíte původní vzhled hry a můžete tak v reálném čase pozorovat, jaké změny provedli nynější vývojáři z Digital Eclipse a jaký kus cesty hry obecně za ty čtyři dekády ušly.

Tvůrci prý nesahali na pověstnou obtížnost nepřátel, ale provedli vylepšující úpravy v oblastech zprávy vaší party dobrodruhů, navigaci spletitými kobkami, sesílání kouzel a soubojích. Pokud chcete přičichnout moderní cestou k dávné historii, tak vás Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord vyjde na 840 korun na PC, PlayStationu, Xboxu i Switchi.