První Resident Evil prý čeká další remake. Dorazit by měl v roce 2026

Capcom údajně pracuje na remaku původního Resident Evilu, jehož vydání je podle interních plánů plánované na rok 2026, tedy k příležitosti 30. výročí série, jak tvrdí známý leaker Dusk Golem. Tuto informaci potvrdil streamer survival hororů Biohazard Declassified, který se rovněž podělil o podrobnosti od anonymního zdroje. Capcom zatím nic oficiálně neoznámil.

V porovnání s remakem Resident Evil 2 bude mít nová jednička prý pomalejší tempo, pohled kamery ze třetí osoby a má se i víc ponořit do příběhového pozadí původní hry. Vzhledem k omezenému počtu nepřátel se očekávají unikátní modely zombíků a vrátí se i notoricky známé Crimson Heads.

Pozoruhodné je, že remake upustí od předrenderovaných pozadí ve prospěch dynamického načítání místností, čímž se zlepší vizuální stránka i osvětlení. Biohazard Declassified obdržel tyto podrobnosti prostřednictvím anonymního e-mailu, v němž se píše, že hra nabídne vylepšený vizuální zážitek s načítáním v reálném čase při pohybu různými oblastmi.

Dusk Golem, který se o informace podělil na sociálních sítích, zdůraznil, že ačkoli jsou některé kolující detaily přesné, je třeba brát tyto zprávy s rezervou. Golem má za sebou přesné úniky informací o remaku Silent Hill 2 a Resident Evil Village, i když ne všechny jeho předpovědi byly spolehlivé.

Obecně vzato jsou ale spekulace o remaku prvního Resident Evilu poměrně uvěřitelné – jakkoliv teď na svůj remake čeká pětka, jednička svůj moderní remake vlastně nedostala. Vyfasovala totiž moderní předělávku už v roce 2002, po šesti letech od vydání původní hry, a následovaly porty. Capcom pak v relativně nedávné době začal remakem dvojky a svoji předělávací šňůru přestřihl u čtyřky s tím, že na řadě je pětka. Jenže jak to tak vypadá, možná se dočkáme ještě jedničky, než dorazí svého času malinko kontroverzní, ale pořád velice povedený pátý díl.

