Vyšel po všech stránkách větší Superhot: Mind Control Delete

17. 7. 2020 14:50 | autor: Patrik Hajda

Z plánovaného rozšíření se stala neplánovaná samostatná hra, která svou velikostí nakonec strčí původní Superhot do kapsy. Superhot: Mind Control Delete je jednoduše více téhož, což v tomto případě vážně není problém.

Hra vás má ve svém prazvláštním světě udržet několik dní, její puzzlovité souboje se budou postupně vyostřovat, vyzkoušíte si více zbraní, narazíte na rozmanitější nepřátele, odemknete si nové skilly (takže si budete budovat vlastní postavu), objevíte nové cesty, jak se vypořádat s vlnami nepřátel, čekají na vás zbrusu nové mechanismy a tak dále.

Je toho zkrátka po všech stránkách víc a vlivem otevřeného vývoje v early accessu, který trval téměř čtyři roky, by technická stránka hry měla být na maximální možné úrovni. Hra Superhot: Mind Control Delete už vyšla na PC, PlayStationu 4 a Xboxu One. Na PC a Xboxu je rovnou ve 40% slevě, zatímco na PS4 musíte mít předplacený PS Plus, abyste měli hru levnější o 20 %.

Ale s velkou pravděpodobností za hru nemusíte utratit ani korunu. Pokud totiž vlastníte původní hru, a za předpokladu, že jste si ji koupili a nedostali ji zdarma v rámci nějaké akce, měli byste dostat její pokračování zdarma. Ale protože nic není tak jednoduché a každá platforma to má jinak, přečtěte si o pravidlech této štědrosti více zde.