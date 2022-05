Vynikající Returnal pravděpodobně dorazí i na PC

27. 5. 2022 11:50 | Novinky | autor: Pavel Makal

Loňský skvělý roguelike bullet hell jménem Returnal od finských vývojářů ze studia Housemarque nám s Alešem udělal radost a jeho nároky i frenetická akční hratelnost mě budou ve vzpomínkách provázet ještě dlouho. Hra před časem dostala obsahovou aktualizaci přinášející především nekonečný režim Tower of Sisyphus, nyní se o ní hovoří opět.

Radost by z toho měli mít především hráči na PC, protože právě na tuto platformu by se podle všeho měl Returnal v dohledné době podívat. Naznačují to záznamy v databázi SteamDB. Magazín VGC si povšiml titulu s krycím názvem Oregon, který obsahuje klíčová slova rogue-like, sci-fi či bullet hell, to by ovšem ještě neznamenalo nic velkého.

Mnohem důležitější jsou termíny Tower of Sisyphus, odkazující na jeden z herních režimů, a Atrophos, tedy název planety, na níž se příběh astronautky Selene odehrává. Returnal je navíc jednou z her, které figurovaly ve velkém informačním úniku týkajícím se služby GeForce Now. Ze stejného zdroje jsme se v minulosti dozvěděli o plánech na PC verzi God of War nebo remasterovanou trilogii Grand Theft Auto.

S ohledem na to, že větší penetrace PC trhu je v jasném souladu s dlouhodobými plány Sony, není potenciální vydání Returnalu nijak překvapivé. Hra bude následovat kroky Horizon Zero Dawn, Days Gone a God of War. K oficiálnímu oznámení ovšem ještě nedošlo.

zdroj: vlastní video redakce