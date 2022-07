Vynikající Papers, Please vyjde po devíti letech na mobilech

25. 7. 2022 16:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Téměř před devíti lety se na nezávislé herní scéně zčistajasna objevilo jméno Lucas Pope. Tento vývojář zaujal svět neotřelou malou hrou Papers, Please simulující práci celníka na hranicích fiktivního komunistického státu Arstotzka. Vaším úkolem bylo kontrolovat správnost dokladů lidí toužících ze země zmizet či se do ní dostat a na základě zjištění jim udělit souhlas, nebo jejich žádost zamítnout.

Hra se setkala s obrovským nadšením a během prvních tří let prodala na dva miliony kopií. Z původních Windowsů a Maců se postupně rozšířila na Linux, iPady, a dokonce i Vitu, ale mobilním verzím to trvalo dlouhých devět let.

Sám Pope na Twitteru oznámil, že se mobily s Androidem a iOS simulátoru pohraničníka dočkají 5. srpna. Na portu dělal všehovšudy osm měsíců a kromě toho, že zcela předělal uživatelské rozhraní pro potřeby dotykového ovládání, sahal trochu i do systémů hry, aby si lépe rozuměly s mobilním prostředím.

Pope vedle toho odpovídal na dotazy hráčů a prozradil například, že i mobilní verze bude obsahovat achievementy nebo že verzi pro iOS dostanou dřívější majitelé verze pro iPady zdarma. Navíc půjde o normální placený produkt, nikoliv hru pro předplatné Netflixu a v neposlední řadě označil Pope za vrcholně nepravděpodobný případný vznik verze pro virtuální realitu.

Jediné, kam se Papers, Please ještě nepodívalo, jsou konzole PlayStation, Xbox a Switch. Pope dvě minuty poté, co oznámil mobilní verzi, dodal: „Konzolové vydání plánované na rok 2031“. Čtete správně, za dalších devět let. Doufejme, že jde o žert a že se Papers, Please na konzolích dočkáme přeci jen o něco dřív.

Herní designér Lucas Pope není tvůrcem jediného úspěšného titulu - před několika lety přišel s další oceňovanou a dosti unikátní adventurou Return of the Obra Dinn, načež přispěl k balíčku her doprovázejících mini konzoli Playdate titulem Mars After Midnight. Nedávno se pak nechal slyšet, že hry chce vytvářet i nadále, ale mnohem menší než Obra Dinn.