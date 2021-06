Autor Papers, Please a Return of the Obra Dinn chystá exkluzivitu pro konzoli Playdate

9. 6. 2021 10:51 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Už letos v červenci se rozeběhnou předobjednávky nové handheldové konzole Playdate. Pokud jste o ní dosud neslyšeli, pak vězte, že jde o malinkatý žlutý čtvereček s ještě menším černobílým displejem a retro grafikou, který vedle klasického d-padu a dvou tlačítek A a B obsahuje ještě zajímavou kličku připomínající naviják u prutu. A protože jsou předobjednávky za rohem, tvůrci konzole ukazují některé z prvních her.

Speciální prostor ve videu níže dostal designér Lucas Pope, jehož tvorbu jistě znáte – patří k ní depresivní simulátor celníka Papers, Please a neotřelá pirátská adventura Return of the Obra Dinn. Jeho další hra nese název Mars After Midnight a půjde o exkluzivní titul pro konzoli Playdate.

zdroj: Panic

Mars After Midnight se ve videu mihne jen krátce (7. minuta, 35. vteřina) a těžko soudit, co ve hře vlastně budete dělat. Vypadá to, že jste schovaní za nějakými dveřmi nebo ve stánku a s pomocí kličky otevíráte průzor, který vyplňují různá prapodivná monstra. Díky šipkám na d-padu můžete částečně nahlížet do čtyř směrů, a odhalit tak něco víc z postav bušících na vaše dveře.

Sám Lucas Pope v závěru ukázky přiznává, že toho vlastně moc neukázal, a že si dokonce ani není pořádně jistý, zda vůbec ví, co dělá. Ale to vám může být docela jedno, pokud si Playdate nepořídíte. Měla by vstoupit na trh ještě letos a níže se dozvíte, co a za kolik nabídne.

Předobjednávka z vás vysaje 179 dolarů (přes 3 700 korun), ale je otázka, jestli se taková okrajová věc vůbec dostane i do našich končin skrze oficiální distribuci. A jak to bude s pořizováním her? Zatím to vypadá na jakési season passy.

První sezónu máte v ceně konzole a znamená pro vás přísun 24 her zdarma. Každý týden dostanete dvě, abyste nebyli zahlcení. Z těchto her se nám žádná pořádně nepředvedla, ale všiml jsem si v rychlém výčtu dalšího známého jména. Svou troškou do mlýna přispěje Bennett Foddy se hrou Zipper, který se proslavil nesmyslně náročnou a YouTubery velmi oblíbenou hrou Getting Over It.

Je otázka, kolik budou stát další sezóny, a zda půjde o jediný způsob, jak si pro Playdate pořídit další hry. Video dále ukázalo dokovací stanici s externími repráčky a držákem na tužky, zatímco na oficiální stránce najdete ještě informace o oficiálním pouzdře a technických specifikací konzole.

Co myslíte, má Playdate šanci uspět, nebo půjde o další fiasko jako Ouya?