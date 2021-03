Vylepšený Switch má mít sedmipalcový OLED displej

4. 3. 2021 14:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Ano, už je to tu zase. Ačkoliv Nintendo samo v nedávné minulosti uvedlo, že od něj v letošním roce nemáme čekat žádný nový hardware, máme tu v krátké době další informace o bájemi opředeném posíleném Switchi. Tentokrát s nimi přišel Bloomberg.

Jeho zdroje uvádějí, že by se vylepšená verze konzole měla pyšnit OLED displejem od Samsungu o úhlopříčce 7 palců (displej aktuálního Switche má 6,2" a Switch Lite jen 5,5"), přičemž má ale zůstat zachováno rozlišení 720p. Nintendo se údajně rozhodlo pro rigidní variantu OLED displejů, které jsou levnější, ale méně flexibilní než ty, které se používají v případě vyšších řad chytrých telefonů. Pro Samsung by šlo o skvělé odbytiště panelů, o které v jiných segmentech není takový zájem.

Výhodou OLED displeje je mimo jiné i nižší spotřeba, což by mohlo vést k navýšení provozní doby konzole v handheld režimu. Mezi další výhody patří lepší kontrast a patrně i odezva oproti aktuálnímu LCD displeji ve Switchi. Podle zdrojů se však výrobce stále chce spolehnout na rozlišení 720p. V dokovacím režimu při připojení k televizi má konzole nabízet 4K, tedy devítinásobně vyšší rozlišení.

Už nyní si údajně někteří vývojáři stěžují na to, že v případě Switche musejí brát v úvahu dvojí rozlišení. Aktuální verze ovšem v dokovacím režimu zvládá pouze Full HD rozlišení, skok ze 720p na 4K je masivní.

Co se týče plánovaných termínů, zdroje Bloombergu říkají, že by nové displeje měly být k dispozici v létě, a nová verze Switche by tak na trh mohla dorazit ještě v předvánoční sezóně. Nintendo ani Samsung přirozeně situaci nijak nekomentují.

Switch právě v těchto dnech slaví čtvrté narozeniny, konzoli se nesmírně daří a s téměř 80 miliony prodaných kusů už atakuje žebříček top 10 nejprodávanějších konzolí všech dob. Letošní rok je navíc ve znamení 35. výročí série The Legend of Zelda, takže nový a silnější Switch s Breath of the Wild 2 by nás rozhodně neurazil.