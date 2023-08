Vyjde Stalker 2 už v prosinci? Podle stránek vydavatelství ano

15. 8. 2023 11:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Zrod druhého Stalkera rozhodně nemá na růžích ustláno. Vývoj trvá už docela dlouho, situaci navíc zkomplikovala ruská invaze na Ukrajinu, stejně jako nepříjemné útoky ruských hackerů. Tvůrčí jádro se nicméně přestěhovalo z Kyjeva do Prahy, kde na hře nadále pracuje. A jestli máme věřit nejnovějším informacím, vývoj zjevně pokračuje dobře, jelikož by hra už nemusela být daleko.

Minimálně to naznačují stránky německo-rakouské společnosti Plaion, dříve známé pod názvem Koch Media, která se postará o vydání fyzických edic. Jak si všiml třeba novinář Andrew Marmo (děkujeme Wccftech), vydavatelství na svých stránkách uvádí, že hra na pulty obchodů dorazí 1. prosince tohoto roku. Samozřejmě se v takové situaci dá předpokládat, že se jedná o pouhé orientační datum, ovšem hned několik faktů naznačuje, že by to nemusel být tento případ.

Zaprvé se v rámci placeholderu většinou uvádí konec daného měsíce či roku – tady se nachází jeho začátek. Současně 1. prosince je pátek, tedy nejčastější den pro vydání velkých herních titulů (společně s úterým). A nakonec samotný Plaion měl v minulosti na svědomí minimálně jeden podobný únik, kdy prozradil vydání Darksiders 2 pro Nintendo Switch.

Do karet pravdivosti uváděného dne taktéž hraje skutečnost, že studio GSC Gameworld chtělo před komplikacemi na Ukrajině titul vydat v prosinci 2022, tudíž se k tomuto zimnímu slotu pravděpodobně chtějí vrátit. Dodatečnou naději ohledně blížícího se vydání ostatně přidává i nedávné oznámení, že hra bude vůbec poprvé veřejně hratelná na letošním Gamescomu, který se uskuteční již příští týden.

Právě německý herní veletrh by ostatně rovnou mohl přinést potvrzení či vyvrácení nejnovějšího úniku. Jestli se ale informace potvrdí, půjde pouze o pomyslnou třešničku na dortu letošního roku plného velkých her.

Stalker 2: Heart of Chornobyl vyjde na PC a Xbox Series X/S. Již v den vydání současně zamíří do předplatného Xbox Game Pass.