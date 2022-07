Vydavatelství EA se na Twitteru pokusilo naskočit na moderní mem. Spektakulárně selhalo

4. 7. 2022 17:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Když se účty velkých korporací na sociálních sítích snaží naskočit na aktuální memy, případně hýřit rádoby cool humorem, zpravidla to vzbudí jen pocit lehké trapnosti. Vydavatelství Electronic Arts si ovšem v posledních dnech slušně naběhlo na vidle a přineslo na svou hlavu nejen kritiku od veřejnosti, ale i od vývojářů.

Na bázi aktuálního memu (o kterém jsem nikdy neslyšel a přijdu si starý a out), který říká, že je někdo jasná desítka, ale přesto má nějakou vadu (v angličtině They're a 10, but...), se na oficiálním twitterovém účtu Electronic Arts objevil příspěvek „They're a 10, but they only play singleplayer games“, tedy „Jsou desítka, ale hrají jen hry pro jednoho hráče“.

Zatímco lidé nezainvestovaní do internetových dramat by nad tím asi jen nechápavě pozvedli obočí, po konfliktu toužící fanoušci dali hloupý příspěvek společnosti samozřejmě pořádně sežrat. Nejenže jím útočí na řadu svých vlastních kvalitních her pro jednoho hráče, diskutující zároveň neopomněli připomenout situace, kdy multiplayerové tituly od EA významně selhaly. Řeč je třeba o posledním Battlefieldu 2042 nebo o někdejším lootboxovém průšvihu při launchi Star Wars Battlefront II.

Že se do svaté války proti EA pustí na internetu hráči, to se dalo čekat, ostré reakce si ovšem správce účtu na Twitteru vysloužil i od vývojářů. Vince Zampella, zakladatel Respawnu, který má za sebou úspěšný Star Wars Jedi: Fallen Order a momentálně pracuje na jeho pokračování, reagoval jen skrz emotikon s univerzálním významem skrývání obličeje v dlani.

‍♂️ — Vince Zampella (@VinceZampella) July 1, 2022

Objevili se i výřečnější jedinci. Asi nejostřeji vystoupil Zach Mumbach, který uvedl, že EA zavřelo jeho studio Visceral Games (autory série Dead Space nebo třeba Dante's Inferno) a propustilo více než 100 talentovaných zaměstnanců. Dodal, že pokud se člověk podívá na hodnocení her od EA, dostávají kolem šestek a sedmiček, ne proto, že by vývojáři byli špatní, ale protože společnost tlačí na rychlé vydávání. Proto podle Mumbacha vedení EA nemá ani ponětí, jak taková desítka, o které se v memu hovoří, vůbec vypadá.

Celý příběh má ještě pikantní závěr. Po salvě kritiky totiž na twitterovém účtu společnosti vyšel další příspěvek, který v podobně „mladistvém“ stylu uznal, že hraní singleplayerových her ve skutečnosti z člověka dělá jedenáctku. Ano, i takové věci někteří lidé řeší na internetu.