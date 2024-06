Vydavatel her Northgard a Dune: Spice Wars chystá pivovarnický manažer Ale Abbey

10. 6. 2024 9:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Studio Shiro Games proslavené vikinskou strategií Northgard, žoldáckým Wartales a licencovaným RTS Dune: Spice Wars se loni rozhodlo rozšířit pole své působnosti. Založilo vydavatelskou odnož Shiro Unlimited, která na čtvrtý kvartál letošního roku chystá novinku Ale Abbey od studia Hammer & Ravens.

Ale Abbey je manažerský simulátor zasazený do středověku, kdy si mniši a kláštery vydělávali vařením piva. Jeden takový klášter bude svěřený do vašich rukou a dostanete za úkol ho nejen udržet funkční, ale měl by i vzkvétat.

zdroj: Shiro Unlimited

Ve hře vás čeká odemykání nových ingrediencí i různých variant sladů a chmelů, abyste s pomocí pivovarníků a mnichů vařili nejrůznější ležáky, stouty, portery, pivo plzeňského typu a další. Za tímto účelem budete rozšiřovat komnaty kláštera jak nad zemí, tak i v podzemí, kde můžete pivo nechat zrát.

A co s výsledným produktem? Tak můžete ho samozřejmě prodat na trhu a vydělat pár korun, poskytnout ho vladaři, aby měl s vaším klášterem slitování, ale stejně tak ho můžete darovat chudině a udělat si dobré jméno u lupičů, aby byly bezpečnější stezky, které využíváte pro přepravu surovin i finálních sudů.

„Jedním z nejsvětlejších bodů středověké společnosti, navzdory četným těžkostem, byla kultura zaměřená na pivo, kterou budovali mniši. Historicky existovalo mnoho klášterů, které vyráběly a prodávaly pivo jako způsob financování svých zařízení. Moderní pivovary z těchto původních vymožeností a technik těžily a hráči mohou díky Ale Abbey zažít slávu minulosti tím nejzábavnějším způsobem,“ prozradil šéf vývoje Emiliano Pastorelli.

Hru Ale Abbey si zahrajete koncem letošního roku pouze na PC.