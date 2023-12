Vypravte své žoldáky na moře v datadisku Wartales: Pirates of Belerion

18. 12. 2023 11:15 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Povedený a barvitý simulátor žoldácké kumpanie Wartales dostává půl roku od vydání pohledné DLC, které vaše zbojníky zavede na otevřené moře a do tropického ráje. Pirates of the Beleraion vás vypraví do zrádných vod rozpadlého poloostrovního království Belerion, kde vládne bezpráví a o životě rozhodují dukáty. Na atmosférický trailer s ukázkou z hraní se můžete podívat výše.

Největší novinkou, kromě očividné změny prostředí, je zbrusu nový dopravní prostředek – plachetnice. Tu si můžete vylepšovat a zároveň je s ní spojené umění navigace, protože skalistá pobřeží Belerionu a zrádné větry místních moří dokáží méně zkušené mořeplavce v mžiku svést z kurzu. Nový region má být zatím dosud největší z celé hry a nabídne přes 25 hodin nového obsahu, setkání a soubojů.

Jak je ve Wartales zvykem, bude jen na vás, jestli se chopíte pásky přes oko a vyvěsíte na stěžeň pirátskou vlajku, nebo naopak budete zdejší vody od zbojnické lůzy čistit. Důležitou roli v tom sehraje vaše loď. Takřka nový člen družiny. Krom kosmetických úprav, jako je například barva a tvar plachet, si ale škuner můžete vylepšovat i praktičtější výbavou. Třeba osázet palubu zničující balistou.

Potápěním lodí, hledáním pokladů a porážením protivníkům budete šplhat v tabulce síly Mořských lordů, na jejímž vrcholu vás čeká unikátní odměna. DLC vyšlo zatím pouze na PC.

Wartales jsme v recenzi hodnotili osmičkou. Skvělý simulátor žoldácké tlupy se vyznamenal obrovskou trvanlivostí a výborným roleplayem. Korunku hře dávají zábavné tahové souboje a komplexní RPG systém, který se v Pirates of Belarion jen prohlubuje.