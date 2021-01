Vybudujte vlastní lyžařský areál v simulaci Snowtopia

28. 1. 2021 8:50 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Pokud vyhledáváte originální budovatelské strategie s manažerskou složkou, Snowtopia by měla být ve vašem seznamu přání. Hra z vás udělá správce zasněžených vrcholků, které brzy ožijí stovkami lyžařů. Pokud jim tedy zajistíte vhodné podmínky.

Budovatelské nástroje vám umožní vytvořit sjezdovky podle vašich představ v klasických barvách podle obtížnosti. Na výběr máte z mnoha druhů vleků a lanovek, které znovu dopraví vaše návštěvníky na začátek trasy. Můžete zbudovat stánky s občerstvením, bude zapotřebí záchranná služba a resort se jistě neobejde bez strojů upravujících povrch sjezdovek.

Nové budovy, typy sjezdovek a další prvky musíte nejprve vyzkoumat v technologickém stromě a ze všeho nejvíc vás ve Snowtopii bude zajímat spokojenost lyžařů. Čím spokojenější budou, tím je větší šance, že se u vás rozhodnou dobrovolničit a bez dobrovolníků neexistuje nikdo, kdo by budoval sjezdovky, hasil požáry a staral se o vše možné.

A co zaměstnanci, které platíte, ptáte se? To je taková zvláštnost. Ve Snowtopii totiž vůbec nejsou peníze. Zní to podivně, ale vy prostě nevyděláváte na vstupenkách a restauracích, stejně jako sami za nic neplatíte. Vše je zdarma a beztrestné. Mám pocit, že tím hráč přichází o jakoukoliv motivaci, ale asi jde spíš o sandboxovou simulaci než budovatelský manažer. Prostě si vybudujte areál pro radost, asi…

Snowtopia: Ski Resort Tycoon vstoupila do předběžného přístupu na Steamu, ve kterém hodlá strávit klidně i dva roky. Během této doby se má rozšířit počet modelů postav ve hře, přibyde lyžařská škola, zasněžovací děla, ale také proměnlivé počasí a budou vám hrozit i laviny.

Nicméně teď to vypadá, že jde o jeden z těch velmi raných early accessů, kde hra nemá tolik co nabídnout a je navíc pěkně rozbitá. Stačí se podívat na nějaké záběry z hraní, třeba zde. Doufejme, že za ty dva roky bude vše opravené a půjde o po všech stránkách zábavnou záležitost.