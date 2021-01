Konzolisté, pozor! Blíží se obsahem překypující jumbo edice Two Point Hospital

20. 1. 2021 14:31 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Two Point Hospital je výborný tycoon z humorně pojatého nemocničního prostředí. Od svého vydání v roce 2018 se základní hra rozrostla o mnoho zajímavých rozšíření, z nichž valná většina v tuto chvíli není dostupná na konzolích. Konzolová edice Two Point Hospital obsahuje pouze Bigfoota a Pebberley Island, ale poměrně brzy si hru rozšíříte o další dvě DLC.

Pátého března se zpřístupní velká rozšíření Close Encounters a Off the Grid, v nichž budete čelit návštěvníkům z vesmíru a/nebo řešit ekologičnost svého nemocničního zařízení. Samostatná rozšíření vás zajímají pouze v případě, že už máte základní hru, ale co když se teprve chcete připojit ke 3 milionům stávajících správců nemocnic?

Pak si počkejte na konzolovou JUMBO Edition, která obsahuje jak Close Encounters a Off the Grid, tak Bigfoot, Pebberley Island a dva balíčky s muzejními a retro předměty. Na tuto edici půjde také upgradovat ze základní konzolové edice.

Pro lepší představu: S edicí se můžete těšit na celkem 27 různých nemocnic, 189 potrhlých nemocí a stovky předmětů a zařízení, s nimiž tyto nemoci budete léčit či zkrášlovat chodby. Stále však nejde o vyloženě kompletní edici. Budete ochuzení o poslední rozšíření Culture Shock a balíček oblečků Fancy Dress Pack, které najdete pouze v PC verzi.

Two Point Hospital ve verzi JUMBO Edition spolu se samostatnými rozšířeními vyjde 5. března na PlayStationu 4 a Switchi v digitální i krabicové podobě, zatímco na Xboxu One pouze digitálně. Zpětná kompatibilita vám umožní hrát i na PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S.