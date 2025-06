Vybudujte římskou říši podle svých pravidel. Anno 117: Pax Romana dorazí na podzim

10. 6. 2025 16:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Oblíbená strategická série Anno se s novým dílem přesouvá do antického Říma. Ubisoft oznámil, že novinka Anno 117: Pax Romana vyjde na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S 13. listopadu 2025. V budovatelské strategii se ujmete postu římského guvernéra, kdy budete mít možnost zažít teoreticky nejklidnější období římské historie z první ruky – ovšem pod vlastním velením a se všemi důsledky, které z toho plynou.

Jak letopočet v názvu napovídá, začínáte v roce 117 n. l., kdy se římská říše rozprostírala napříč třemi kontinenty a čítala téměř pětinu tehdejší světové populace. Vy budete pověření správou dvojice provincií, Latia a Albionu, přičemž volba stylu vládnutí bude ve vašich rukou. Můžete se vydat cestou diplomacie a kulturní integrace, anebo sáhnout po meči a vynutit si poslušnost silou. Chybět nebude možnost potlačit či vyvolat povstání, ale také pokojné sjednocení rozličných národů pod jednou vlajkou.

„Chceme vyprávět nevyřčený příběh o tom, jaké to bylo spravovat římské provincie, když se ustoupilo od výbojné politiky a říše zažívala víc než 200 let míru. A my chceme odpovědět na otázku, jak se Římanům povedlo takovou stabilitu vůbec udržet,“ uvádí kreativní ředitel Manuel Reinher. Tím by se měl nový díl Anno odlišit od svých předchůdců, které se obvykle zaměřily na průmyslový růst, případně na aktivní kolonizaci.

zdroj: Ubisoft

Podle prvních dojmů přenáší Anno 117 osvědčené strategické prvky z Anno 1800, ale zároveň přidává novinky, jako je například systém výzkumu, stavbu diagonálních cest nebo třeba bonusy za specifické budovy, které mohou výrazně ovlivnit ekonomický rozvoj. „S jistotou vím, že se Anno 117: Pax Romana ocitá v popředí žebříčku her, na které letos čekám,“ napsal v květnu Aleš po čtyřhodinové ochutnávce.

Anno 117: Pax Romana slibuje nejen návrat ke kořenům budovatelských strategií, ale i moderní pojetí politického, kulturního a vojenského řízení impéria. Pokud už teď často myslíte na římskou říši, letošní podzim vám zavdá perfektní záminku, proč jí dát v myšlenkách prostor ještě častěji.