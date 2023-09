Vybíráme to nejzajímavější ze zářijového Nintendo Direct

16. 9. 2023 10:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Spolu se Sony představilo ve stejný den nálož her na Switch i Nintendo. Společný jmenovatel chystaných titulů na hybridní konzoli je... remaky. Čeká na nás Paper Mario: The Thousand-Year Door. Mario vs. Donkey Kong nebo Luigi's Mansion 2. Celý 40minutový Direct je ke zhlédnutí výše.

RPG Paper Mario: The Thousand-Year Door se po dvaceti letech vrátí v HD remaku. Hra původně vyšla pro konzoli GameCube. Restaurovaná verze nabídne ostřejší vizuál. Dočkáme se příští rok.

zdroj: Nintendo

Další roztomilý port z dnes už prastaré konzole Game Boy Advance je Mario vs. Donkey Kong. Puzzle kombinovaný se skákačkou proti sobě postaví italského instalatéra a rozzuřenou gorilu. Zahrát si můžete i v lokální kooperaci. Hra vychází 16. února 2024.

zdroj: Nintendo

Lara Croft se vrací v předělávkách prvních tří dílů i na Nintendo Switch. Nové textury s ostrým vizuálem budete moci v reálnem čase přepínat do původní grafiky. Hra vychází 14. února na PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PS4 a PS5.

zdroj: Aspyr

Hrdinkou vlastní hry bude i princezna Peach, která se jindy ocitá spíše v nesnázích a čeká na záchranu kníratým instalatérem. Princess Peach: Showtime! bude kombinovat hned několik žánrů od tradiční plošinovky přes bojovku až po logický puzzler podle toho, jaký kostým si princezna-bojovnice oblékne. Hra vychází 22. března 2024.

zdroj: Nintendo

Další remake, tentokrát z Nintenda 3DS, se točí kolem bojácného Mariova bratra Luigioho. V Luigi's Mansion 2 HD budete ve stylu Lovců duchů rozhánět strašidla a v plošinovkovém šílenství sbírat úlomky temného měsíce. Hra vyjde v létě příštího roku.

zdroj: Nintendo

Velkou ukázku z hraní předvedl další... hádáte správně: Remake. Tentokrát Super Mario RPG z prastaré konzole SNES. Tady je technologický pokrok asi nejznatelnější. Procházení izometrického světa se střídá s tahovými souboji v tradičním duchu žánru JRPG. Remake ale nebude jen vizuální, sahat se bude i do hratelnosti. Dočkáme se například nových útoků, komb a dynamické hratelnosti. Po dohrání si navíc můžete epické souboje s bossy střihnout znovu. Super Mario RPG vychází 17. listopadu.

zdroj: Nintendo

Vedle velkých her se na Switch podívají i nezávislé tituly. Mezi nejzajímavější patří například simulátor žoldácké kumpanie Wartales, který je už k dispozici ke stažení, dále pak indie hit Dave the Diver, který vychází 26. října a v neposlední řadě ztřeštěná rytmická hříčka Trombone Champ. Ta využije gyroskopické ovládání, IR sensor v joy-conech a také ji už můžete stahovat z Nintendo eShopu.