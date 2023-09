Všechna oznámení ze čtvrtečního State of Play na jednom místě

15. 9. 2023 11:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Zářijový State of Play se zaměřil na práci externích studií. Dostali jsme nálož dalších trailerů k už oznámeným hrám, oznámení úplně nových titulů i informace o menších dodatcích k vyšlým hrám. Na špici toho nejzajímavějšího je detailní pohled na New York ve Spider-Man 2, nové informace k pokračování remaku Final Fantasy VII: Rebirth i ukázka z Avatar: Frontiers of Pandora.

Co dostanete, když zkřížíte ztřeštěnou fyziku QWOP a frustrované zdolávání překážek Getting Over It? No přece Baby Steps! Getting Over It nezmiňuji náhodou, protože za novinkou stojí mozek virálního hitu Bennett Foddy.

Baby Steps je doslova simulátorem chůze. V obtížném, ale žertovném fyzikálním enginu se vydáte na túru po majestátních horách, kde tím nejsložitějším bude klást jednu nohu před druhou. Pátrání po smyslu promarněného života bude v porovnání s obtížností chůze jen takovou vypravěčskou třešničkou na dortu.

Hra vychází na PC a PlayStation 5 někdy v příštím roce.

zdroj: Devolver Digital

Pro virtuální realitu vyjde ještě letos kooperativní akce z univerza Lovců duchů Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord. Oháknete se do šedého overalu jednoho ze členů nového týmu pro potíraní ektoplazmatických poděsů a spolu s až dalšími čtyřmi hráči popadnete PKE metry, protonové batohy a vyrazíte vzhůru na lov duchů do San Franciska.

Hra vyjde na podzim na Meta Quest 2,3, Pro a PS VR2.

zdroj: nDreams

Tak nakonec se fanoušci výborného remaku Resident Evil 4 dočkali! Už 21. září vyjde vedlejší příběh Ady Wong v DLC Sperate Ways. Spolu s ním dostane nášup nového obsahu zdarma i akční mód Mercenaries, ve kterém si mimo jiné nově zahrajeme právě za Adu nebo Weskera. Do kultovního hororu míří také verze hry ve virtuální realitě, které se majitelé PSVR2 dočkají letos v zimě.

zdroj: Capcom

Výlet na čarokrásnou planetu Pandora si uděláme už v prosinci. Ubisoft přišel s chytrou příběhovou berličkou, jak nás vtělit do modré kůže původních obyvatel Na'vi v kombinaci s tím, abychom se ale teprve museli naučit v bujné džunglí Pandory přežít a učit se herní mechaniky od nuly. Posledních patnáct let jste totiž byli drženi v zajetí zlou megakorporací RDA, která je na modrozelené planetě za jediným účelem: Ziskem. Na vás pak samozřejmě bude, abyste vyburcovali ostatní kmeny a vypráskali záporáky z planety.

Avatar: Frontiers of Pandora vychází 7. prosince na PC, Xbox Series X/S a PS5.

zdroj: Ubisoft

Chopte se katany a vyzkoušejte si pokračování zběsilé kyberpunkové akce Ghostrunner 2 na vlastní kůži. Můžete si totiž zahrát demo. Dystopický parkour vychází 26. října na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.

Se šťavnatým trailerem, který ukazuje epické souboje s přerostlými členovci, přichází střelným prachem nabitá kooperativní akce Helldivers 2. Dočkali jsme se také konkrétního data vydání pro PC a PlayStation 5, které cílí na 8. února příštího roku.

zdroj: Arrowhead Game Studios

Dvojka v názvu očekáváné superhrdinské akce neznamená jen logické pokračování a počet pavoučích hrdinů, ale značí i kolikanásobně se rozroste herní svět. Dvojnásobný New York se představuje v novém traileru ke Spider-Man 2. Dočkáme se čtvrtí Queens a Brooklyn, k cestování po městě nám kromě klasického houpání na pavučinách pomohou i křídla.

Nové čtvrti se budou v mnohém lišit od mrakodrapy zastavěného Manhattanu. Zároveň se podíváme na ikonické lokace, které jsou spjaty s životy a příběhy našich hrdinů. Během hraní budete moci plynule přepínat mezi Peterem Parkerem a Milesem Moralesem. Každý bude prožívat vlastní příběhy a aktivity, které poskytují herní odměny (například přes 65 pavoučích kostýmů) a odemykají body pro rychlé cestování. Ukázka níže demonstruje, jak Spider-Man 2 využívá rychlého SSD PlayStationu 5: Fast travel je okamžitý!

Spider-Man 2 vychází 20. října exkluzivně pro Playstation 5.

zdroj: Insomniac

Příběhového DLC Beyond the Dawn se dočká JRPG Tales of Arise, které naváže na poněkud uspěchaný závěr hlavní hry. Můžete se těšit na rozuzlení některých zápletek, nové postavy a samozřejmě další výzvy a předměty. Beyond the Dawn vychází 9. listopadu na PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series X/S.

zdroj: Bandai Namco

Honkai: Star Rail

Mobilní hra od tvůrců Genshin Impact zdobí obrazovky telefonů už od dubna, ale podívá se i na konzole. Honkai: Star Rail vychází 11. říijna na PlayStation 5. JRPG v sobě mixuje klasické tahové souboje, levelování týmu a otevřený svět s důrazem na odměňované prozkoumávání.

Foamstars jsou vlastně Splatoon, akorát s pěnou. Odpověď Sony na kompetitivní týmovou akci si můžete vyzkoušet během veřejného beta víkendu, který proběhne od 29. září do 1. října.

Cloud a přátelé na konci remaku Final Fantasy VII opustili bezútěšné brány dystopického města Midgar a vítá je překrásná náruč otevřeného světa. Rozsah hry je ostatně zřejmý už z faktu, že vyjde na dvou discích. Final Fantasy VII Rebirth bude větší, epičtější a opět nádherné převyprávění kultovního JRPG. Hra vychází 29. února 2024 exkluzivně pro PlayStation 5. Více informací přinášíme v samostatném článku.

zdroj: Square Enix