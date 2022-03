Vraťte se do Rapture v modifikaci pro Half-Life: Alyx

14. 3. 2022 11:44 | Novinky | autor: Pavel Makal

O modifikacích pro slavné hry píšeme docela často, v případě VR her jde ovšem o daleko větší vzácnost. Právě do tohoto segmentu ale spadá mod Return to Rapture pro Half-Life: Alyx, který hráče láká na návrat do podmořské utopie prvních dvou BioShocků.

Jeho autor s přezdívkou wim.buytaert.1988 nyní vydal druhou epizodu, která nabízí úctyhodných 24 úrovní a poskytuje zhruba 15 hodin zábavy. Kromě toho v ní ale naleznete také nové prvky hratelnosti, větší variaci nepřátel, vylepšení umělé inteligence, možnost oddělovat protivníkům končetiny a tak dále.

Přibyl i nový obsah v podobě zbraní, schopností či skladeb soundtracku. Co se příběhu týče, síly Combine známé z Half-Life objevily město Rapture a nyní se snaží najít kufřík jeho zakladatele Andrewa Ryana, který má ukrývat tajemství plasmidů a látky ADAM. V roli statečné Alyx se jim v tom samozřejmě budete snažit zabránit, kromě Combine ale budete stát i proti šíleným Splicerům a dalším nebezpečím podmořské metropole.

Obě epizody modifikace si můžete stáhnout pod tímto odkazem, Half-Life: Alyx je momentálně k dispozici pouze na PC skrz širokou paletu podporovaných VR headsetů.