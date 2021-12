Vrátí se Bully? Podle známého insidera je to otázka času

Rockstar v uplynulé dekádě vydělal tolik peněz na GTA Online, že se jen stěží lze divit jeho liknavosti v oživování svých dalších značek. Můžeme se radovat, že jsme dostali aspoň Red Dead Redemption 2.

O tom, co by mohlo slavné studio vytáhnout na světlo světa dál, se ale dlouhé roky spekuluje pořád dokola. Leckdo očekává další díl L.A. Noire, pokračování Midnight Clubu, realizaci kdysi slíbeného Agenta a v neposlední řadě nové Canis Canem Edit, známé spíše pod názvem Bully.

Toto „školní GTA“ vyšlo už v roce 2005 a příběh nezbedného Jimmyho Hopkinse v kampusu nechvalně proslulé akademie Bullworth si vybudoval skoro až kultovní status. Rockstar na něj ale nikdy nenavázal, a to navzdory šuškandě, která se zhruba každé tři roky vyrojí.

Nyní se situace opakuje a o novém Bully hovoří insider Tom Henderson, který je v poslední době úplnou studnicí úniků, bohužel zatím ve velké míře neověřených. Podle něj mělo pokračování Bully být jedním z překvapení na letošních Game Awards, k čemuž sice nakonec nedošlo, ale odhalení je prý jen otázkou času.

Bully 2 was expected as a potential surprise reveal at #TheGameAwards last week after some people have been shown some material alluding to a reveal soon.



Information is a bit blurry at the moment, and I have to be quite vague here, but if I hear more I will report on it. pic.twitter.com/OF53pU5Y8C