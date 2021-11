Vrací se další klasická strategie. Těšte se na Men of War 2

24. 11. 2021 12:10 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Rok 2021 je, zdá se, novým odrazovým můstkem pro vracející se žánr realtimových strategií. Jeho dávná sláva je ta tam, nicméně s Age of Empires IV za námi a Company of Heroes 3 či Starship Troopers: Terran Command před námi se zdá, že jsou RTSka na vzestupu. A časem je podpoří další navrátilec – pokračování série Men of War.

Vydavatelství 1C oznámilo titul Men of War 2, tedy po mnoha odbočkách včetně výletu do Vietnamu návrat k původním kořenům a zároveň i původním tvůrcům. První tři hry série, tedy Soldiers: Heroes of World War II, Faces of War a konečně Men of War, mělo na svědomí ukrajinské studio Best Way, které následně předalo žezlo německému Digitalmindsoft.

To na sérii pracovalo až do roku 2019, kdy vydalo rozšíření Cold War hry Men of War: Assault Squad 2. Teď nás ale čeká pravověrné pokračování původních Men of War z roku 2009. Opět se vydáme do druhé světové války na západní i východní frontu v realtimovém pojetí, přičemž tentokrát se vše bude točit okolo nového mechanismu frontové linie.

Budete budovat zákopy, ustupovat a postupovat podle vyvíjející se situace a jednotky v samotném čele se neobejdou bez podpory. Vylepšený režim „direct vision“ vám umožní zaměřit se na jedinou jednotku a za pochodu ji opravit, vyměnit jí vybavení či ji rovnou vylepšit.

V Men of War 2 vám projde rukama na 45 batalionů a 300 vozidel s důrazem na historickou přesnost. Zužitkujete je ve dvou příběhových kampaních, z nichž jedna sleduje cestu Spojenců skrz zdevastovanou Francii, zatímco ve druhé se budete v roli Sovětů bránit nátlaku Třetí říše.

Tvůrci vás vyšlou do bitev, které jste v sérii nikdy neprožili, jako je například bitva o Falaise v Normandii či operace Bagration. Kampaně můžete odehrát sami nebo až v pěti hráčích online. Nebude chybět ani plnohodnotný kompetitivní multiplayer, kde se ve skirmishích a výzvách utkají hráči za západní Spojence, Sověty a Němce. A aby toho nebylo málo, hra bude od počátku podporovat modifikace.

Nyní nám nezbývá než vyčkat do vydání Men of War 2, ke kterému dojde někdy v příštím roce a pouze na PC.