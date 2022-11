Víme, jak bude vypadat první sezóna Call of Duty: Modern Warfare II

10. 11. 2022 16:30 | Novinky | autor: Pavel Makal

Call of Duty: Modern Warfare II má za sebou extrémně úspěšný start. Jen za první víkend hra vydělala astronomických 800 miliard dolarů a okamžitě se stala nejvýdělečnějším zábavním produktem letošního roku. Na start první multiplayerové sezóny si sice musíme počkat až do 16. listopadu, už nyní ale známe její podrobný obsah.

Jak je již obvyklé, zahájení sezóny doprovodí spuštění battle passu. Ten přinese nového operátora s přezdívkou Zeus a dvojici nových zbraní, odstřelovací pušku Victus XMR a samopal BAS-P. Dvě další útočné pušky si buď budete moci v průběhu sezóny zakoupit v prémiových balíčcích, nebo je můžete odemknout skrz plnění výzev.

Battle pass bude mít nový systém, místo tradičního lineárního odemykání jednotlivých stupňů si hráči budou po vzoru Fortnite moci vybrat, kdy a co chtějí získat. Nabídka je nyní stylizovaná do podoby mapy o dvaceti sektorech, v každém najdete pětici předmětů k odemknutí.

V rámci Season 1 se taky můžete těšit na balíčky s hratelnými operátory v podobě fotbalistů Messiho, Pogby a Neymara. Důležitější jsou ale dvě bezplatné nové mapy, herní režim Raid, další kooperativní mise a playlist CDL Moshpit.

16. listopadu také vyjde pokračování Call of Duty: Warzone, které oproti svému předchůdci nabídne řadu změn. Mezi ty patří třeba inovovaný systém gulagu, ve kterém se věznění hráči mohou spojit proti NPC bachaři, a vybojovat si tak svobodu, nebo nová metoda více menších bojových zón, které se postupně smršťují.

Do Warzone 2.0 také dorazí nový herní režim DMZ, který má dle slov vývojářů připomínat hardcore taktickou střílečku Escape from Tarkov. Battle royale součást Call of Duty bude jako obvykle free-to-play, k jejímu hraní nepotřebujete vlastnit Call of Duty: Modern Warfare II.