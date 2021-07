Vikinský Song of Iron od jediného vývojáře předvádí drsné souboje a skvělou atmosféru

20. 7. 2021 17:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Vikingové jsou momentálně v kurzu, ví to Assassin's Creed Valhalla, ví to Valheim nebo chystané Tribes of Midgard a využít toho chce i samostatný vývojář Joe Winter ve své chystané hře Song of Iron. Ta vzniká v rámci partnerské iniciativy ID@Xbox a už brzo dorazí na naše obrazovky.

Song of Winter je akční adventura viděná z boku, plná intenzivních a brutálních soubojů. V hlavní roli se představí bitvami ošlehaný hrdina, který chce zachránit svůj lid a zbavit se svého břímě. Aby toho dosáhl, musí čelit mnohým nebezpečím, ať už hovoříme o lidských nepřátelích, nebo mýtických bytostech.

Hra míří na PC a současnou i minulou generaci Xboxů. Zatím není v plánu její uvedení do Game Passu, ačkoli sám autor by se mu dle vlastních slov nebránil. Dokud se tak nestane, hru si v případě zájmu musíte pořídit starým dobrým způsobem, stanovená cenovka činí 20 dolarů.

Nový trailer ukazuje atmosférická a různorodá prostředí, brutální souboje, magií nabité zbraně a vydařenou stylizaci. O finálních kvalitách bychom se měli přesvědčit 31. srpna letošního roku.