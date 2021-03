Video o The Last of Us: Part II odhaluje až absurdní detaily

31. 3. 2021 14:20 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Loni vydané The Last of Us: Part II vyhrálo přes 260 ocenění o hru roku od nejrůznějších porot i fanoušků. A není se čemu divit: Dospělý příběh, perfektní dialogy, zásadně vylepšená hratelnost oproti prvnímu dílu, ale i smysl pro sebemenší detail. Právě to poslední zmíněné můžete ocenit ve videu od uživatele Speclizer.

Tenhle modder totiž nabízí záběry z volné kamery a odhaluje spoustu drobností, které vám při hraní nejspíš utekly. Ať už jde například o otisky prstů herních modelů, nebo třeba o fakt, že na odhozeném PS Vita je obrazovka s nápisem: „You are dead“.

Mezi dalšími zajímavými detaily je například i fakt, že Ellie skutečně strká nalezené předměty do batohu, který má po straně otevřenou kapsu. Nejde tedy klasické herní zneviditelňování za zády postavy. Z těch trochu brutálnějších efektů například v boji můžete postavám vyrazit zuby z pusy. A v jisté scéně zase postavě realisticky vystříkne krev, navzdory tomu, že to v cutscéně vlastně není vidět.

Ve videu toho najdete ještě víc, má zhruba pět minut a rozhodně stojí za zhlédnutí. Jenom si dovolím malé varování pro všechny, co ještě The Last of Us: Part II nehráli. Kompilace začíná poměrně zásadním spoilerem. Pokud tak nechcete být zklamaní, možná si počkejte až po dohrání.