Videa z Army 3 se používají k šíření dezinformací k izraelsko-palestinskému konfliktu

14. 10. 2023 8:45 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Už je to tady zase. Minulý rok české studio Bohemia Interactive upozorňovalo na to, že se videa z válečného simulátoru Arma 3 začaly šířit internetem i mainstreamovými médii, vydávané za autentické záběry z ruské invaze na Ukrajinu. A jelikož se v rámci izraelsko-palestinského konfliktu v těchto dnech situace opakuje, studio se rozhodlo připomenout své stanovisko, které se proti těmto praktikám ostře vymezuje.

„Vzhledem k tragickým událostem, které se v současné době odehrávají na Blízkém východě, považujeme za nezbytné se znovu podělit o naše prohlášení týkající se používání Army 3 coby zdroje dezinformací.“

„Je pro nás skličují vidět, že hra, kterou všichni milujeme, je takto zneužívaná. I když jsme našli způsob, jak tento problém spoluprací s předními agenturami pro ověřování zpráv do jisté míry řešit, bohužel jej nemůžeme zcela vymýtit. Vidíme, že mnozí z vás aktivně pomáhají taková videa vyvracet na různých platformách a sociálních sítích, a my vám za to děkujeme,“ uvedli zástupci společnosti v prohlášení.

Vzhledem k tomu, že se tento nešvar pravděpodobně nepodaří úplně eliminovat, celek opět připomněl několik tipů a pomůcek, jak podobná videa rozpoznat. Jedním z hlavním poznávacích znaků většinou bývá špatná kvalita a nízké rozlišení. K tomu se přidává třeba značně roztřesená kamera nebo absence zvuku či lidí v pohybu. Rovněž se většinou jedná o záznamy z noci nebo při špatných světelných podmínkách s nerealistickými částicovými efekty (výbuchy, kouř, oheň). Informovanější pozorovatelé si také mohou všimnout neodpovídajících vozidel, uniforem či vybavení, případně dokonce částí uživatelského rozhraní.

Vedle toho Bohemia Interactive opět apeluje na tvůrce obsahů a videí, aby záběry používali zodpovědně. Ideálně se mají vyvarovat zavádějícím názvům a jasně deklarovat, že záběry pocházejí z videohry, nikoliv z reálné války.