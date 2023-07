Arma 3 dostane nové rozšíření z druhé světové války

11. 7. 2023 11:45 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Tuzemské studio Bohemia Interactive oznámilo příchod nového rozšiřujícího balíčku do vojenského simulátoru Arma 3. Jeho název je Spearhead 1944, což značí, že hráče tentokrát zavede do druhé světové války.

Specificky se lze těšit na intenzivní boje v Normandii, kde se v roli spojeneckých sil pokusíte prolomit obranu nacistického Německa. Děj se zaměří na méně známou Operaci Cobra, která se uskutečnila sedm týdnů po vylodění. Kampaň přinese celkově sedm misí, které si lze užít kooperačně v multiplayeru pro 24 hráčů. Současně expanze nabídne sedm oficiálních scénářů a novinky je možné využít i v místním editoru.

Řečí čísel prozkoumáte novou mapu o slušné rozloze 150 kilometrů čtverečních, založenou na reálné předloze severozápadní Francie. Na ní naleznete poměrně členitý terén, unikátní budovy a nové příležitosti pro své vojenské operace. Zahrát si půjde celkově za pět frakcí, kromě zmíněných Němců a Američanů budou přítomné třeba jednotky Svobodné Francie.

Chybět nebudou ani unikátní uniformy či zbraně, kterých zde naleznete více než 50. Z pohledu těžké vojenské mašinérie zde zase naleznete přes 40 zajímavých kusů, včetně amerického stíhače tanků M18 Hellcat nebo německého Tigera. Samozřejmostí je nová hudba a dobové zvukové efekty.

Novinka patří do série Creator DLC, kam spadají komunitní expanze vytvořené třetími stranami. V minulosti v jejím rámci vyšlo například S.O.G. Prairie Fire nebo CSLA Iron Curtain. Konkrétně o vývoj Spearhead 1944 se postaral celek Heavy Ordnance Works.

zdroj: Bohemia Interactive

Den, kdy se DLC do hry podívá, prozatím upřesněný nebyl, hráči by se ale měli dočkat ještě letos. Cenovka rozšíření bude 17,99 eur, tedy zhruba 430 korun. Zájemci mohou navštívit jeho stránku v obchodě Steam, kde si jej lze přidat do seznamu přání.

Díky bezplatnému kompatibilnímu balíčku, který vyjde na Steam Workshopu, se na multiplayerové servery, které budou využívat nové assety, mohou připojit i hráči, kteří si DLC nezakoupí. Současně půjde prozkoumat novou mapu ještě před zakoupením expanze.