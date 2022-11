Vermintide 2 je zdarma na Steamu, zůstane vám napořád

4. 11. 2022 17:40 | Novinky | autor: Pavel Makal

Vývojáři ze studia Fatshark už brzy vyvrhnout na svět svůj Warhammer 40,000: Darktide (a Aleš už stříhá metr), do té doby si ale můžete kooperaci s kamarády a drcení záplav nepřátel natrénovat v jejich starší hře – Warhammer: Vermintide 2. Hra z roku 2018 je totiž nyní zdarma na Steamu.

Vermintide 2 navazuje na svého předchůdce Warhammer: The End Times - Vermintide z roku 2015. Do hry se můžete pustit i sami v doprovodu umělé inteligence, tu pravou zábavu ale skýtá v kooperaci s dalšími hráči. V roli družiny dobrodruhů zahrnující různé hratelné třídy procházíte jednotlivými úrovněmi, plníte dílčí úkoly a především vzdorujete zdánlivě nekonečnému proudu nepřátel.

Základní hra navíc není to jediné, co můžete získat zdarma. Vývojáři z Fatsharku totiž vydávají i nové DLC s názvem Trail of Treachery a jeho první část s jednou novou mapou bude k dispozici zcela zdarma. Stáhnout si ji můžete od 8. listopadu, druhá a zřejmě už placená část vyjde někdy v příštím roce. Warhammer: Vermintide 2 můžete si zadarmo přidat do knihovny ode dneška do 7. listopadu, zůstane vám už napořád.

V naší dobové recenzi hra dostala hodnocení 9/10 a pochvalu zejména za to, že autoři oproti prvnímu dílu vylepšili prakticky všechny aspekty. Doufejme, že chystaný Darktide bude stejně povedený, vyjít má 30. listopadu na PC a o něco později i na Xbox.