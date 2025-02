Věk atomu, piráti, nové národy. Datamineři odhalili chystaný obsah do Civilization VII

12. 2. 2025 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Civilization VII je dle mého mechanicky nejlepší díl, chybí mu ale vymazlená DLC, která jej povýší na špici série – ostatně bylo tomu tak vždycky s úplně každým moderním dílem. A šikovní datamineři už v souborech hry našli cesty, kterými se bude Civ VII ubírat.

Každá hra je rozdělená do tří věků, kdy si na začátku vybíráte nový národ, mění se ale i pravidla hry. V éře zámořských objevů je tak třeba ústředním motivem kolonizace kontinentů a dovážení drahého koření. Poslední, moderní éra pak končí pocitově kolem 60. let 20. století, podle dolování dataminerů se ale podle všeho počítá i s další epochou.

V souborech je například zmínka o atomovém věku, který nastane po moderní éře. Jedním z herních mechanismů by tak mohlo být zásobování měst elektřinou skrz atomové elektrárny a nakládání s jaderným odpadem.

Mezi skrytými vůdci pak nalezneme Edwarda Teache, známého spíše jako Černovousa, marockou námořnici Sajídu al-Hurra a novozelándskou bojovnici za maorská práva Whinu Cooper. Z nových národů pak můžeme jmenovat Osmany, Maory, království Tonga, Pirátskou republiku a Island.

Než se dočkáme prvního pořádného rozšíření, mají ve Firaxis ještě co dělat. Momentálně vydávají už druhý patch, který si bere na paškál některé neduhy z přednostního přístupu pro majitele dražších edic, zaměřit se chtějí taky na často kritizované uživatelské rozhraní. První obsahové rozšíření s názvem Crossroads of the World by pak do hry mělo přibýt v březnu.