Ve Firaxis naslouchají zpětné vazbě Civilization VII

7. 2. 2025 11:53 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek

Ve Firaxis, tvůrců Civilization VII, se momentálně probírají závalem zpětné vazby z předběžného přístupu nového dílu legendární tahovky. V oznámení hráče ujišťují, že jejich výtky, prosby a nápady na zlepšení hodlají vyslyšet a vývojářský tým se pokusí jich co nejvíce do hry co nejrychleji přidat.

Prioritou je teď práce na uživatelském rozhraní (které jsem kritizoval i v recenzi). Cílem bude přehlednější mapa, intuitivní HUD a interakce. Pak se tým zaměří na komunitou požadované prvky – například týmové hry v multiplayeru, možnost výběru startovní a konečné epochy, pojmenování měst a náboženství a hotseat multiplayer.

První úpravy kvality by měly vyjít v patchi 1.1.0, který je v plánu na březen.