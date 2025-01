Bermudský trojúhelník, Bulhaři a Simón Bolívar. Civilization VII ukazuje plány po vydání

31. 1. 2025 12:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Civilizace VII sice vychází až za necelé dva týdny, respektive týden pro majitele dražších edic hry, ale Firaxis už ukazuje obsah, kterého se dočkáme v měsících po vydání. A po více než 50 hodinách recenzování (hodnocení vyjde v pondělí) na rovinu řeknu, že je znát příklon k podobnému modelu, jaký měl šestý díl. Tedy pravidelné menší updaty s novými vůdci a národy, sem tam velké rozšíření s novými mechanismy.

zdroj: Firaxis

Podobně jako třeba u Space Marina 2 bude roadmapa Civilization VII rozdělena na dvě cesty – bezplatná pro všechny a zpoplatněná pro ty, kteří jsou ochotni si dokupovat třeba nové národy. Začátkem března tak všichni od updatu 1.1 mohou při hraní narazit na Bermudský trojúhleník, nový přírodní div světa. Přibude i nová událost. Pouze však ti, kteří si koupí DLC Crossroads of the World (součást edic Deluxe a Founders), dostanou nového vůdce – londýnskou hraběnku Adu Lovelace a národy Kartágo (předpokládám starověká éra) a Velkou Británii (moderní éra). K tomu jako bonus další čtyři přírodní divy.

Koncem března zase všichni bezplatně mohou narazit na událost Marvelous Mountains a přírodní div světa Mount Everest. Druhá část Crossroads of the World pak nabídne vůdce Simóna Bolívara a hraní za Bulharsko a Nepál.

Podobně na části pak bude mezi dubnem a září vycházet další DLC Right to Rule (obsažené ve Founders edici). Počítá se s novými eventy, výzvami, čtveřicí civilizací a přírodních divů a dvěma vůdci. Osobně teda doufám, že se do konce roku dočkáme většího rozšíření, jako bylo Rise and Fall nebo Gathering Storm pro Civilization VI.

Jde vidět, že Firaxis půjde cestou hry coby služby a Civilization VII bude základem pro další roky podpory. Podobně jako se to osvědčilo v závěru Civilization VI s New Frontier Passem a Leader Passem. Civilizace VII vychází 11. února na PC a kozole včetně minulé generace a Switche.